5 nominaciones al “Cóndor de Plata” para la película “Nosotros nunca moriremos” de Eduardo Crespo

Nosotros nunca moriremos (We will never die) (2020) Sección Oficial - 68 Festival Internacional de Cine de San Sebastián Rodrigo y su madre viajan al pueblo donde acaba de morir su hermano mayor. Entre trámites, paseos y encuentros, transitan los primeros tiempos del duelo. Una historia suspendida en el tiempo, en la flotación de los lugares perdidos de provincia. Elenco: ROMINA ESCOBAR, RODRIGO SANTANA, JÉSICA FRICKEL,GIOVANNI PELIZZARI, BRIAN ALBA, SEBASTIÁN SANTANA. Dirección: EDUARDO CRESPO Producción: SANTIAGO LOZA IG @nosotrosnuncamoriremos TT @nosotrosnunca FB @nosotrosnuncamoriremos