La bajante del Paraná podría seguir en 2022 y el río Uruguay también descenderá

El subgerente de Sistemas de Información y Alertas Hidrológicas del Instituto Nacional del Agua (INA), ingeniero Juan Borús, hizo referencia a la actual bajante del río Paraná, la cual tendrá continuidad, al igual que el período de sequía.

Sobre la situación actual del río Paraná, indicó que a la altura de la costa entrerriana “seguimos viendo el descenso que en breve se va a atenuar solamente porque el caudal entrante de Brasil está artíficamente estacionado desde hace varios días porque las lluvias no han sido significativas, pero se desembalsa más que antes, por lo tanto de las presas de embalse que hay en Brasil se cuentan con un poco de reservas para atenuar la bajante ahora”.

De cualquier manera, estas reservas son escasas, “por lo tanto en breve se van a terminar y vamos a tener un descenso adicional, una disminución adicional del caudal de la alta cuenca que va a ir propagándose y le va a dar continuidad a la bajante que estamos esperando desde hace bastante”.

Según dijo el ingeniero en diálogo con El Once TV, “esta bajante va a continuar y no tiene viso de terminar en las próximas semanas y dada la tendencia climática en general que tenemos en la región, no solamente continuaría la sequía sino que además tendríamos la continuidad de la bajante, la cual tendría su piso durante el mes de octubre. Después empieza a correr un montón de incertidumbre que se tiene con respecto al clima del último bimestre del año”.

Y al explicar por qué habla de incertidumbre, dio cuenta que “desde hace tiempo estamos viendo una gran variabilidad climática que hace que se nos acorte el horizonte de pronósticos o tendencias”. Y en este sentido, estimó que “lo más probable es que el último bimestre del año, también esté marcado por la continuidad de la sequía y la bajante”.

“Todavía no estamos con posibilidad de ver cuándo podría llegar a terminar, incluso existe cierta probabilidad que el año próximo también continuemos con una sequía predominante y por lo tanto con situaciones de aguas bajas en todo el río Paraná y río Paraguay”, acotó Borús.

Respecto al río Uruguay, señaló que también se está sumando a esta bajante. “Está teniendo lluvias muy por debajo de lo normal y muy probablemente en breve todo el tramo argentino del Uruguay esté en condiciones de aguas bajas”, aunque no llegaría a niveles históricos de bajante.

Finalmente, el ingeniero remarcó que las reservas en los embalses “se están agotando y es muy difícil que podamos contar con una mejora artificial” a esta situación, por lo tanto la única salida es que “llueva donde tiene que llover”