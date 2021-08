Paraná: organizadores de eventos reapertura de fiestas y boliches

Organizadores de eventos entregaron un petitorio a las autoridades municipales de Paraná en el marco de una protesta frente al palacio municipal en el que reclamaron la reapertura de los boliches, la flexibilización de las fiestas y eventos con protocolos. Expresaron que ya llevan un año y medio sin poder trabajar y explicaron que muchos emprendimientos han quebrado y miles de personas quedaron sin trabajo. Estiman que se perdieron unos 10.000 empleos directos e indirectos.

Los trabajadores señalaron que los eventos gastronómicos están permitidos con protocolos, pero los bailes no y eso hace que los clientes cancelen cumpleaños de 15 o casamientos.

Entre los puntos del petitorio que entregaron hoy a autoridades municipales plantean la habilitación para bailar ya que hay muchas actividades de contacto que se han flexibilizado como los deportes.

Otro de los reclamos es la exención de tasas e impuestos que se siguen abonando a pesar de la falta de actividad.

"La industria de eventos en general lleva más de 15 meses inactiva, por eso este viernes nos concentramos frente al municipio. No sólo somos trabajadores de Paraná, se suman desde General Ramírez, Crespo y Diamante. Hay solamente en Paraná más de 10 mil personas afectadas al sector de eventos entre personal de seguridad, decoradores, iluminación, sonidos, catering, proveedores y demás", dijo Gervasio Esquivel.

Reclamo a la provincia

Una copia del petitorio fue entregada también a autoridades provinciales: "El decreto del gobierno provincial tiene muchos matices: se habilitaron las reuniones pero se continúa sin poder completar la actividad. Un casamiento, cumple de 15 o cualquier tipo de festejo necesita de la parte activa del baile. No tenerlo hace que muchos no quieran realizar la celebración, no quieren sólo juntarse a comer y nada más", recalcó.