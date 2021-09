Quiénes son los cuatro finalistas de La Voz Argentina: el domingo se define el ganador

De cara a la gran final que se verá el domingo a las 22 en la pantalla de Telefe, el público definió quiénes representarán a cada equipo en La Voz Argentina. Nicolás Olmedo, por el "team" de Lali Espósito; Ezequiel Pedraza, por el de Ricardo Montaner; Francisco Benítez, por el de Soledad Pastorutti y Luz Gaggi, por el de Mau y Ricky.

A pesar de que los televidentes tienen la decisión final desde los cuartos de final, recién en las semifinales comenzaron las presentaciones en vivo, que le sumaron nervios y adrenalina a los aspirantes que buscan alzar el trofeo. Y como se trata de un reality show, no solo importa el talento, el recorrido durante la competencia o el desempeño que tengan el escenario, sino que las historias de vida de los participantes y la forma en la que se muestran en las redes sociales inciden a la hora de votar.

Los testimonios más fuertes a lo largo del certamen fueron sin dudas los de Francisco Benítez y Luz Gaggi. El joven cordobés de 22 años sufre tartamudez desde su niñez, motivo por el que llegó a pensar en terminar con su vida. Sin embargo, la música se convirtió en su refugio y su pasión. "Me costó un poco seguir con la vida, y lo que me salvó es cantar. Canto con el corazón porque me quiero llegar al corazón de la gente", reveló en una de sus presentaciones.

Mientras que Luz, de 19 años, también ha tenido que superar varios obstáculos. "Soñaba con ser bailarina y a los 9 años tuve un accidente que me impidió seguir con la danza porque no pude caminar por mucho tiempo", reveló en una entrevista con Marley, previa a su audición a ciegas. Mientras que su padre, Edgardo, precisó que sufrió una epifisiólisis, un accidente que le desplazó la cabeza del fémur: "Fue como una trompada. Ella era una nena que se la pasaba saltando, bailando y haciendo piruetas y de pronto pasamos a verla en sillas de ruedas fue un gran aprendizaje".

Por otra parte, tanto Ezequiel Pedraza como Nicolás Olmedo se unieron inicialmente al equipo de Mau y Ricky. El primero, quedó eliminado en la instancia de Las Batallas, pero fue robado por Montaner, quien lo acompañó hasta la final. Mientras que el otro estuvo a punto de abandonar el certamen en los Playoffs, pero Lali no quiso perder su talento.

Para el domingo, los cuatro deberán elegir puntillosamente qué canción van a interpretar, ya que una mala decisión puede arruinar la presentación, como le ha pasado a otros participantes. Y sobre todo, deberán ganarse el corazón de los televidentes, quienes tienen la decisión final.

Polémica por los votos telefónicos

Hace tiempo que el trabajo de los coaches se limitó a formar, aconsejar y apoyar a cada uno de los participantes, sin tener que decidir quiénes siguen en la competencia y quiénes regresan a su hogar. Al igual que en otras ediciones, a partir de los cuartos de final, las definiciones quedaron en manos del público a través del voto telefónico.

Sin embargo, se desató una polémica porque en las primeras cuatro galas en las que finalmente podían participar los seguidores del programa fueron grabadas. Y para respetar la voluntad de los espectadores, implementaron la misma dinámica que se usaron en las dos temporadas de MasterChef Celebrity.

Varios días antes de que se viera al aire, Marley grabó distintas versiones de lo que podía llegar a ocurrir. Cada uno de los participantes, celebró su continuación en el certamen y también se despidió, agradeciéndole a los jurados, de manera que al momento de que se emitiera, con la supervisión de un escribano, se pusieran las imágenes que coincidieran con los votos.

Por esta razón, en los cuartos de final no se dieron porcentajes ni un orden de votación, sino que todos los que hacen el programa, se enteraron como iba a ser la siguiente instancia por lo que se vio en televisión. Más allá del operativo que se montó, el público no quedó conforme con esta resolución. Igualmente, luego de cuatro galas con estas características llegaron las presentaciones en vivo.