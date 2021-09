Por primera vez, cuatro astronautas no profesionales orbitarán alrededor de la Tierra

SpaceX realizará un vuelo al espacio con tripulación civil el miércoles en una misión de tres días, la primera que orbitará la Tierra con astronautas no profesionales a bordo, informó la empresa aeroespacial estadounidense del multimillonario Elon Musk.



La misión denominada "Inspiration4" le permitirá a la compañía ingresar en la carrera del turismo espacial, luego de que los multimillonarios Richard Branson y Jeff Bezos cruzaron la frontera espacial con las naves Virgin Galactic y Blue Origin, respectivamente, con unos días de diferencia en julio.



El vuelo de SpaceX se distingue de sus predecesores por tener un alcance mucho más ambicioso que los pocos minutos de ingravidez por los que pagaron los clientes de Virgin Galactic y Blue Origin, y se prevé que la cápsula Crew Dragon de SpaceX volará más allá de la órbita de la Estación Espacial Internacional (ISS).









La misión "Inspiration4" fue fletada por el multimillonario estadounidense Jared Isaacman, fundador y director ejecutivo de 38 años de edad de la empresa de procesamiento de pagos Shift4 Payment, quien también es un piloto experimentado, según consignó la agencia de noticias AFP.



Si bien se desconoce el precio que Isaacman pagó a SpaceX, se estima que está en el orden de decenas de millones de dólares.



"El riesgo no es cero", dijo Isaacman en un episodio de un documental de Netflix sobre la misión, y precisó "estás viajando en un cohete a 17.500 millas (28.000 kilómetros) por hora alrededor de la Tierra. En esa clase de entorno hay riesgos".

SpaceX ya ha llevado a no menos de diez astronautas a la ISS en nombre de la NASA, pero esta será la primera vez en la que viajarán astronautas no profesionales.





Jared Isaacman será el comandante de la misión. La tripulación se completa con Hayley Arceneaux, Chris Sembroski y Sian Proctor.





El despegue está programado para el miércoles a partir de las 00H00 GMT desde la plataforma de lanzamiento 39A del Kennedy Center de la NASA en Florida, de donde despegaron las misiones Apolo a la Luna, según informó la AFP.



Además de Isaacman, que será el comandante de la misión, se eligieron tres figuras no públicas para el viaje a través de un proceso que se anunció por primera vez en febrero, en el Super Bowl.





La integrante más joven de la tripulación será Hayley Arceneaux, de 29 años, una sobreviviente de cáncer de huesos infantil, que representa la "esperanza" y se convertirá en la primera persona con una prótesis en ir al espacio.



En tanto, un exveterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Chris Sembroski, que trabaja en la industria de la aviación, ocupará el asiento de la "generosidad".



La tripulación se completará con Sian Proctor, una profesora de ciencias de 51 años que en 2009 perdió por poco la ocasión de convertirse en astronauta de la NASA y representará la "prosperidad".









El entrenamiento de estos civiles duró varios meses e incluyó experimentar con alta fuerza G en un brazo gigante que rota a gran velocidad.



También realizaron vuelos parabólicos para experimentar la ingravidez durante unos segundos y completaron una caminata en la nieve a gran altitud en el Monte Rainier, en el noroeste de Estados Unidos.



Asimismo, pasaron tiempo en la base de SpaceX, aunque el vuelo en sí será completamente autónomo y durante los tres días que estén en órbita, se les analizará el sueño, la frecuencia cardíaca, sangre y habilidades cognitivas con el objetivo de acumular datos para futuras misiones con turistas.



"En toda la historia de la humanidad, menos de 600 seres humanos llegaron al espacio", dijo Isaacman.



"Estamos orgullosos de que nuestro vuelo ayude a influir en todos aquellos que viajen después de nosotros", concluyó.