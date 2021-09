Convocan a padres que perdieron un hijo a una celebración especial

Estacion Plus Crespo

"El fallecimiento de un hijo es un acontecimiento muy doloroso", afirmó el Padre Rubén Schmidt al referirse a la vinculación de los hechos de fe que se recuerdan, con el sufrimiento que atraviesan quienes tienen que sobrellevar esta experiencia de vida.

El sacerdote sostuvo que "cada 15 de septiembre, la Iglesia celebra el Día de la Virgen de los Dolores, con María al pie de la Cruz, que es la imagen que tenemos en nuestro templo parroquial. De hecho, este 14 se recuerda la exaltación de la cruz, rememorando que lo acompañó a su hijo Jesús hasta el final". Continuando con esa línea de pensamiento, el párroco indicó que "será precisamente un nuevo aniversario de un grupo que hemos conformado, al llamamos 'Los padres del dolor', conteniendo a todos aquellos que han perdido un hijo, por el motivo que sea. Hemos instituido ese grupo, que ya funcionaba en otras parroquias y consideramos oportuno poder de alguna manera acompañar también a nuestros fieles que pasan por esto".

El Padre Rubén invitó "a mamás y papás que hayan perdido un hijo, a rezar por ellos. Será la intención de la Misa que se celebrará a las 19:00, tomando especialmente la imagen de María al pie de la cruz. El año pasado no pudimos hacerlo, con motivo de la pandemia, y pensamos que esta actividad bien puede ser un punto de partida para retomar un contacto más fluido. En su mayoría es gente mayor, que no maneja demasiado los medios virtuales. Por eso no queremos dejar pasar la fecha", concluyó.