Macri aseguró que está dispuesto a acordar con el Gobierno si acerca "propuestas sensatas"

El ex Presidente Mauricio Macri consideró hoy que el Gobierno y el Frente de Todos "tienen que hacer una profunda autocrítica" para "reconocer que el rumbo que tomaron es extraviado", ante lo cual indicó que si el mandatario Alberto Fernández le acerca a Juntos por el Cambio "propuestas sensatas", las van a "acompañar".

"Del otro lado, el Frente de Todos son todos: es Fernández, la señora (Cristina) Fernández (de Kirchner), (Sergio) Massa, los gobernadores, que han estado callados. Tienen que hacer una profunda autocrítica, que hasta ahora no han hecho, y reconocer que el rumbo que tomaron es extraviado y que sin plan no se puede ir hacia adelante. Tienen que poner sobre la mesa un plan concreto, con bases republicanas, de respeto a la libertad de expresión, a la independencia de la Justicia, a la igualdad ante la ley, a la ética", sostuvo el líder del PRO.

El ex presidente afirmó que el líder del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, "es un problema para la Argentina" y lo acusó de tener "comportamientos mafiosos", aunque aclaró que eso no abarca a "todos los sindicalistas".

"Moyano es un problema para la Argentina, él y la forma en la que se maneja el sindicato, pero no son todos los sindicalistas. Hay muchos que creen en la productividad, que la Argentina tiene que ser parte del mundo", sostuvo Macri en diálogo con "Baby en el medio", el programa que conduce Baby Etchecopar en Radio Rivadavia.

El ex mandatario aseguró que, durante su gestión entre 2015 y 2019, el líder de Camioneros "claramente fue un obstáculo desde el día uno para lograr que el pequeño productor que esta en el Chaco lograse llegar con su producto al puerto a un precio razonable".

Al ser consultado por los bloqueos a fábricas y empresas que ha realizado el sindicato en distintas oportunidades, el referente del PRO sentenció: "No se pueden aceptar comportamientos mafiosos".

En referencia a un eventual regreso de Juntos por el Cambio al Gobierno, Macri señaló que "el día uno de esta nueva etapa tiene que ser con todos dentro de la ley, entendiendo que la productividad es la estrella polar, como decía Perón, que nos debe guiar en el desarrollo del país".

"Cada uno tiene que hacer su trabajo lo mejor posible por un precio justo. Si uno dice 'mi trabajo vale el doble porque a mí se me ocurre y por eso no te dejo salir dela fábrica', eso es un país mafioso, donde nadie invierte, y si nadie invierte, no hay trabajo", concluyó el ex presidente.

En diálogo con Baby en el medio, el programa que conduce Baby Etchecopar en Radio Rivadavia, el referente opositor señaló: "Sobre esa base, lo que ellos traigan a la mesa siempre Juntos por el Cambio tiene vocación" de debatir y eventualmente apoyar. "Nosotros estamos acá por el país, por su gente, no por el poder por el poder mismo. Si ellos traen propuestas sensatas, las vamos a acompañar. El tema es que hemos estado discutiendo cuántos pesos se sueltan, si se permite exportar, si se abren las escuelas", se quejó.

Al analizar el triunfo de la alianza opositora en las elecciones primarias del pasado domingo, Macri señaló que los votantes "entendieron que lo que estaba pasando no es lo correcto y que había que ponerle un límite". "No estaba loco cuando dije que el lunes 13 la Argentina iba a amanecer con una sonrisa. Quiero felicitar a los argentinos porque han tenido resiliencia, coraje a pesar de haber perdido a un ser querido, el trabajo, el avance de la inseguridad, la angustia por el encierro mientras ellos estaban de fiesta", agregó.

"Fue una demostración de que ha habido aprendizaje. Todo este enorme dolor con el cual hemos convivido estos últimos dos años han generado un enorme aprendizaje. Hay una Argentina que está dispuesta a retomar un rumbo, otra cultura del poder, que se basa en respetarnos, en escucharnos", destacó el ex jefe de Estado, quien bregó para que "en noviembre sea aún mejor y ahí comenzar una nueva etapa" hacia 2023. E insistió: "Es la rebelión al plan, es querer trabajo. En noviembre, esa rebelión va a ser aún mayor".

En ese sentido, cuestionó "la mentira, la ineptitud y la inmoralidad" del Gobierno y destacó que Juntos por el Cambio actuó "con responsabilidad" desde su rol de oposición. "Nosotros también hemos aprendido y queremos retomar el rumbo para hacer lo que habíamos hecho bien y corregir lo que hicimos mal", planteó.

Al recordar su paso por la Casa Rosada, el líder del PRO reconoció que el kirchnerismo "nunca se fue". "Digo que me invitaron a una fiesta donde el disc jockey y el catering lo manejaba Cristina Kirchner: tenía la Cámara de Diputados, senadores, gobernadores, gremios, organizaciones sociales, la mayoría de los empleados públicos los habían metido ellos... No había un respaldo político como para poder hacer las reformas políticas que la Argentina necesitaba", añadió.

Asimismo, lamentó no haber podido lograr la reelección en 2019: "A veces uno tiene que hacer un prólogo del cambio para después, cuando hay un mayor entendimiento y una mayor decisión de la sociedad, porque parte de la sociedad que había dicho `quiero un cambio´ dudó".

NA