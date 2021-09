La directora del Hospital de Crespo respaldó al personal que fue amedrentado

Estacion Plus Crespo

Expresiones inadecuadas recepcionadas por personal de salud, fuera de su ámbito laboral, pero vinculadas a ese contexto, motivaron una reunión con la directora del Hospital San Francisco de Asís. Con posterioridad y en conocimiento de lo sucedido, quien dirige la institución, Dra. Sandra Scarso, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Muchos del equipo realizan trabajos remotos desde su línea telefónica particular, para responder las inquietudes de la comunidad de Crespo y el fin de semana, han recibido mensajes subidos de tono, desagradables, que son dolorosos y que generan preocupación, porque aludían a como que si no les entregaban turnos iban a recibir apercibimientos de mi parte. Como directora salgo a respaldar a mi equipo, que se aboca totalmente al operativo de vacunación".

"Nos está alterando en el clima de trabajo esta actitud y es el único equipo que tenemos conformado", señaló la directiva y ahondando en esa línea de pensamiento agregó: "Movilizamos recurso humano desde diferentes sectores, para que este objetivo de inmunización se cumpla, con el protocolo, disciplina y orden con que lo venimos haciendo hace 60 días. No entiendo lo que ha sucedido y por qué se generó este mal rato para ellos".

En cuanto a las opiniones disidentes sobre la implementación del Plan Rector de Vacunación, Scarso recordó que "al principio de la campaña hubo algunos comentarios en las redes de este efector, que los dejaban un poco a manera de broma irónica, pero ahora fue un contenido más agresivo y se dio en las líneas particulares del personal, en horarios que no corresponden, porque no estaban de guardia sino transcurriendo su jornada de descanso con su familia. Ellos en forma muy educada les dieron una respuesta concreta a estas intimidaciones, pero es una situación en la que debo llamar a la reflexión a la comunidad, a quienes lo hicieron. Ni ellos ni yo, pensamos denunciar. Sino que instamos a que no vuelvan a ocurrir, porque las puertas del hospital siempre están abiertas y todos dispuestos al diálogo".

La médica a cargo del nosocomio local, en alusión a quienes hicieron llegar los mensajes en cuestión, referenció que "a muchos no les correspondía, porque habían sido inmunizados en agosto y les tocaría recibir la próxima dosis a fines de septiembre. Creo que las dudas o el malestar tiene que ver con lo que escuchan, con los comentarios que no son de fuentes serias y esa confusión genera ansiedad. Nosotros tenemos protocolos que respetar, seguimos un plan de acción que es coordinado por Salud Pública y toda la población tiene que tener la tranquilidad de que cada vecino tendrá su vacuna. Eso está garantizado".

Finalmente, Scarso destacó que "también desde Crespo se ha trabajado articuladamente para cumplir con la vacunación en Aldea San Rafael, Gdor. Etchevehere y María Luisa. En todos los lugares hemos encontrado muy buena predisposición por parte de los presidentes de Junta, personal de las Salas de Salud y de la población beneficiada".