Pidiendo ser atendido por el intendente, vecino encadenado inició huelga de hambre

"Empiezo una huelga de hambre, hasta que el intendente Darío Schneider se venga y nos de una solución completa", dijo un vecino que decidió mantenerse apostado y encadenado frente al cupo de viviendas en construcción. Son unidades habitacionales que corresponden a un Programa Federal, quedando un remanente por entregar, cuando se concluya la edificación. Sin embargo, dos de las casas que se terminaron, fueron en las últimas jornadas puestas a disposición de dos familias para su ocupación, causando una de las circunstancias desaveniencias con el grupo de adjudicatarios.

El hombre contó a FM Estación Plus Crespo: "Se acercó (Omar) Molteni y el viceintendente (Miguel Berns) para dialogar, pero no llegamos a ningún acuerdo todavía. Estamos pidiendo que saquen a estas personas que van a venir a vivir y que no están en el plan, que no fueron adjudicatarios. Ellos dicen que el COPNAF les pide que le den una casa a esta familia que le dieron llaves, pero no les están pidiendo que les den 'estas' casas, nuestras casas. No entendemos por qué nosotros tenemos que ceder las nuestras, que estamos hace 7 años esperando, cuando esta gente hace 2 años quizás que están esperando. No es justo. Nos dejan para último".

Respecto de la posibilidad de que más viviendas estén disponibles para habitar, el adjudicatario señaló: "No nos han dado un tiempo estimativo, porque dicen que faltan materiales, que no saben cuándo llegará más dinero; pero vemos que hay materiales tirados afuera, desperdiciados -arena, cajas de pisos-, casi más para el saqueo que para usar en la construcción".

En la víspera, el municipio les había propuesto sortear las viviendas, así cada uno sabría cuál le correspondería y pudiera acceder a medida que se vayan culminando, sobre lo cual el vecino que lleva adelante la medida de fuerza comentó: "No nos sirve que sorteen, porque cuantas menos queden, más débil será el poder pedir que las terminen".

"Por suerte, mi patrón me entiende y me apoya en esto. Mi señora también me acompaña y las demás familias de adjudicatarios en los horarios que pueden, vienen y me acompañan. Esto se está haciendo eterno, pero es a lo que hemos tenido que llegar", destacó el hombre.

Otro adjudicatario, que adhiere al reclamo, explicó: "El municipio dice que no tiene injerencia en este Programa, pero parece que sí puede decidir que una familia acceda a ocupar la casa. Dicen también que se necesitan unos dos meses y medio para terminar la obra, si conocen ese tiempo, por qué el municipio no le alquila una casa a esta gente y hacen que ellos participen del sorteo cuando sea el momento, como todos los que estamos esperando. Eso es lo que corresponde. No es que de Paraná les dicen que tiene que ser 'esta casa'. Es gente que no está dentro de la lista de adjudicatarios, y nosotros estamos hace 7 años y medio esperando. Ellos no nos responden eso y es lo que queremos aclarar".

"Tenemos entendido que la gente a la que le concedieron entrar a la casa, ya les dieron las llaves, pero ellos no querrían venir hasta que se solucione este problema", acotó uno de los afectados.