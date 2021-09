Habrá celulares, tablets, playStation, computadoras y televisores que dejarán de conectarse a Internet desde mañana

Este jueves 30 de septiembre, tendrá lugar una situación que se espera impacte en millones de usuarios de Internet en el mundo. Al respecto, el especialista en Tecnología, Daniel Giosa, explicó a FM Estación Plus Crespo: "Para decirlo en términos simplificados, podría decirse que es la fecha de la 'obsolencia programada'. Será el momento que se ha planificado para dejar obsoletos un buen cupo de dispositivos con los cuales la gente accede a Internet. Algunos equipos van a dejar de tener la conectividad a Internet. Cuando un teléfono celular, computadora móvil o fija, videojuego o televisor, se conecta, de cada lado hay un programa que autoriza que ese dispositivo empiece a navegar. Esa autorización queda sin efecto a partir de mañana. Entonces muchos usuarios desde este 30 de septiembre no podrán acceder a Internet desde ese dispositivo".

Se estima que el 30% de los celulares Android podrían quedar fuera de servicio. Pero la nómina de equipos es aún más amplia. El apagón alcanzaría a:

- Celulares y tablets con Android Gingerbread 2.3.6 o anteriores.

- Dispositivos con iOS 9 o versiones anteriores.

- Equipos Apple con macOS anteriores al 2016 o MacOs10.12.0.

- PlayStation 3.

- PlayStation con sistema operativo anterior a la versión 5.0.

- Nintendo 3DS.

- Equipos BlackBerry con versión inferior a 10.3.3.

- Ordenadores con Windows XP SP3 o más antiguos.

"Hay muchas empresas e instituciones que tienen sus computadoras con estos operadores, que se ven en una situación compleja", afirmó Giosa en cuanto a las consecuencias que se vislumbran, al tiempo que llamó a "estar atentos a lo que ocurre con cada dispositivo que utilizamos, porque aún hay interrogantes sobre el tema -como ser si será sólo mediante Datos o si tampoco se podrá acceder con WiFi-. Por el huso horario habrá países en los que esté impactando el 30 de septiembre antes que lo iniciemos nosotros y hay mucha expectativa en ir justamente conociendo cómo es que se presenta este apagón".

El especialista acotó que "será inevitable que ciertos aparatos no se conecten más a Internet. El mercado o el comercio de compra exige que la gente se actualice y a eso responde un poco esta caducidad que opera este jueves. No obstante, en general, los productos fabricados a partir del 2017 no se verían afectados, ya que la mayoría de ellos cuentan con el ISGR Root X1, cuya fecha de caducidad es en junio de 2035. Con lo cual, si mañana se corta la conexión a Internet no es para asustarse, está previsto para los sistemas alcanzados por esta certificación".

"Es entendible que no son momentos económicos en los cuales la gente pueda estar saliendo a comprar aparatología nueva. La tecnología no está entre las prioridades de erogación de la inmensa mayoría de los argentinos, por lo que la recomendación es por lo pronto, buscar otra alternativa de conectividad. Si deja de funcionar una plataforma desde el televisor, pasar a ingresar desde la PC o el celular. Cada uno tendrá que adaptarse a esta nueva realidad", reflexionó Giosa.