La figura de River, Julián Álvarez, de nuevo en la mira del Milan

Uno de los primeros equipos que puso sus ojos sobre el atacante de River Julián Álvarez fue Milan y ahora, que el delantero brilla en su equipo y es convocado por la Selección, podría renovar el viejo interés.

Aquella vez la traba fue la exigencia que le pidieron en Núñez: pagar la cláusula de 20 millones de euros si querían contar con los servicios del atacante.

Aunque ahora parece que el club italiano podría volver a intentar algún movimiento con el fin de incorporar a Álvarez , siguiendo con el plan de hacer un equipo fuerte con jugadores jóvenes.

La situación se modificó un poco, tanto en temas deportivos (es titular indiscutido y jugador de la Selección Argentina), como económico (su cláusula ahora es de 25 millones), pero lo que tienen a favor los italianos es que el contrato del delantero vence en diciembre de 2022, por lo que se podría llegar a una negociación más determinante con el Millonario.

Álvarez siempre jugó en River y su única experiencia en Europa la tuvo a los 11 años en las inferiores de Real Madrid, aunque sin que sea oficial.

"A Julián me lo marcó un árbitro que lo había dirigido. 'Hay un pibe en Calchín que marca mucho la diferencia', me dijo y fui a verlo. Hacía muchos goles por año. En aquel entonces, cómo conocía a un director deportivo de Real Madrid, me atreví a llevarlo allá. Y estuvo muy a la altura. Yo creo que si hubiera estado la misma reglamentación con la que Messi firmó en Barcelona, Julián habría fichado para Real Madrid", explicó hace unos días Piero Foglia.

