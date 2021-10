Denunciaron a dos hombres por abusos sexuales contra una niña y otros menores

Una joven que actualmente tiene 22 años, se presentó en sede del Ministerio Público Fiscal (MPF) en Paraná y allí denunció que desde los 8 hasta los 10 fue abusada por MR de 60 años y por CD, de quien no se consignó la edad. Ambos hombres son cercanos a la familia de la denunciante.

Según se plasmó en la denuncia, los abusos consistieron en tocamientos, que se producían en reuniones familiares cuando los sospechosos, cada uno por separado, con distintos ardides llevaban a la niña al fondo de la vivienda, y posteriormente, en violaciones. Fuentes judiciales indicaron que el abogado Leopoldo Cappa se constituirá en querellante.

Extorsión

La denunciante dio cuenta que CD la violó en una ocasión, cuando eyaculó afuera y la limpió con papel higiénico. Como la niña lloraba de dolor, el denunciado le ofreció que eligiera un juguete del negocio que era propiedad del denunciado y donde trabajaba una hermana de la supuesta víctima. La denunciante sostuvo que la penetración le causó dolor y ardor, según la denuncia a la que accedió El Diario.

Aberrante hecho

La joven también añadió que no recordaba si el hombre, en esa ocasión, la amenazó. Tras referir las situaciones de abuso, la denunciante dejó asentado que se decidió a hablar para que otros niños no sufran lo que ella sufrió y para que “estos dos denunciados, no jodan más la vida de otras personas”.

En la denuncia se dio cuenta de otro caso en el que CD le habría sacado la ropa y tomado fotos íntimas con un “celular chiquito”.

Dijo que el hecho, que habría ocurrido en la habitación de sus padres, fue en parte observado por una hermana a la que durante mucho tiempo se lo negó.

Testigo del abuso

Según refirió, la hermana entró a la habitación y alcanzó a verla con la ropa baja y al hombre saliendo del lugar. No obstante, el deceso de su madre le posibilitó hablar de los supuestos abusos con sus dos hermanas mayores.

Así, a dos semanas de la pérdida de la mamá, en una reunión con aquellas, le confirmó a la hermana que alcanzó a ver parte de una situación de abuso que lo que vio, sucedió.Otras víctimas

Aquella reunión con sus hermanas fue muy importante porque pudo contar lo que le sucedió. En esa oportunidad se enteró que los dos denunciados habrían abusado de otros familiares.

Sostuvo que supo que su hermana y un hermano y dos primas, habrían sido víctimas del accionar de los dos hombres.

También dijo que los hechos le arruinaron la vida y que aún sufre consecuencias porque para visitar a familiares muy cercanos debe pasar por la casa de uno de los denunciados.