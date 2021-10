Le vaciaron la cuenta bancaria luego de que intentara cargar sus datos para el Procrear

El caso fue denunciado y se está investigando cómo se concretó el ardid delictivo, pero una primera sospecha apunta a las redes sociales de la entidad bancaria y a la facilidad con que personas ajenas pueden “clonar” una línea o acceder al chip de otra con solo algunos datos; mientras suceden otras estafas similares a partir del tráfico de bases de datos personales de miles de personas en el país.

El hombre que sufrió el robo de sus datos y del dinero de su cuenta bancaria, relató cómo sucedió: “El domingo estaba tratando de cargar los datos en la página Tu Hogar del Banco Hipotecario para ver si calificaba para el Procrear y seguía tildada, como ya había llamado al 0800 y mandado correos y no me habían contestado y los plazos se vencen, probé mandando un mensaje directo al Instagram oficial del banco hipotecario, me fijé que tuviera el tilde azul. Les pedí que vieran si podían agilizar los trámites o si podían contactarme para explicarles el problema que tenía. Instantáneamente me contestan que me van a llamar, y a los segundos me llaman por Whatsapp. Todo pasó segundos después que les enviara el mensaje directo al IG oficial, quiero destacar esto por lo que ocurre después. Me llaman inmediatamente el domingo al mediodía lo que ya me pareció muy raro, yo le cuestiono el día y la hora y me empieza a ‘chamuyar’ el chanta este, lo dejo hablar y mientras me fijo desde que cuenta me habían contestado, y si bien el logo era el mismo, no tenía el tilde azul ni seguidores ¡era re trucho!”.

Como siempre en este tipo de engaños, el estafador le pedía sus datos personales, pero el hombre se negó, lo insultó y cortó la comunicación. “Me hizo pasar un mal rato”, asegura, pero dio por terminado el asunto, aunque quedó clara la falla de la entidad financiera: “Mandé un mensaje directo a la cuenta oficial y a los segundos me contesta una cuenta trucha. Claramente la cuenta oficial está hackeada o acá hay cómplices que venden datos, en cualquier caso, como cliente me sentí inseguro”, afirmó el damnificado.

Dos días después sucedió lo inesperado: “El martes a la mañana, ya día hábil, me di cuenta que me quedé sin señal en el teléfono, pero como cada vez que me llaman no puedo hablar porque el servicio es malo, estoy acostumbrado, y, como la mayoría de la gente, me manejo por WhatsApp. Pero esta vez el teléfono estaba muerto, ni señal, ni internet. Cuando ingreso a un lugar donde tenía WiFi, 45 minutos después entra un correo del Banco Hipotecario donde me informan que se había realizado una transferencia. Me quedé pálido, traté de entrar en el homebanking y nada, no podía. Llamé al banco y me ponían en eterna espera como siempre. Me fui desesperado a la sucursal de Paraná y expliqué que me estaban robando. Un empleado reaccionó enseguida y me ayudó a cambiar las claves del homebanking nuevamente. Me explicó que me robaron el número para poder cambiar las claves de todas las aplicaciones ya que se validan con mensaje de texto de tu número. Igualmente llegamos tarde, ya me habían vaciado la cuenta y habían tratado de ingresar a mi cuenta de Mercado Pago y Mercado Libre para usar las tarjetas. Afortunadamente mi pareja las dio de baja”.

Luego acudió a la empresa prestataria del servicio de telefonía celular para advertir y reclamar por lo sucedido: “Mientras transcurría esta pesadilla me fui a la sucursal de Personal de Paraná y le pedí al gerente que me explicara cómo un desconocido se había adueñado de mi número tan fácilmente y con la anuencia y la complicidad de esta empresa. El gerente constató que lo que yo decía era cierto y que la supuesta persona que me robó el número, además, tenía seis líneas más activas. Se comunicó con el área de fraudes y anuló el chip del estafador y me devolvieron el número con un nuevo chip. No me dieron ninguna explicación. Me dijeron que haga la denuncia”, contó el hombre, quien ese mismo día denunció el hecho en la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos, donde le contaron que “había otros damnificados”.

“Solo con un número, estos ladrones pueden ingresar a todas tus cuentas. La empresa de telefonía fue responsable de todo lo que me pasó a mí y a otros. Me sentí desprotegido y vulnerado, estaba en el aire y absolutamente nadie me dio una explicación. El banco tampoco. En el caso del oligopolio de la empresa es inadmisible con los millones que ganan, la indolencia manifiesta y el agujero que tienen en seguridad y que nos perjudica a los clientes, y en el caso del banco, lo mismo”, lamentó la víctima y reclamó: “Ojalá alguien se ponga los pantalones, ya sea un fiscal, juez, o algún ente regulador y les haga pagarnos el daño que nos hicieron y la inseguridad que nos hacen vivir, y digo hacen porque cada vez que me llega un correo del banco, o me quedo sin señal, revivo todo de nuevo, me pasa también cada vez que llega la factura con las subas indiscriminadas que realizan. En todas las instituciones me dijeron lo mismo, a todos nos puede pasar lo mismo”, replicó Uno.