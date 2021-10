22 viviendas de IAPV en Crespo: ¿Cuándo se entregan y qué valor tienen las cuotas?

El presidente del organismo provincial detalló a Estación Plus las instancias venideras, tras conocerse la nómina de preadjudicatarios titulares y suplentes.

Con posterioridad al sorteo de las 22 viviendas que concentra el Programa "Primero Tu Casa - Primero Entre Ríos" en ejecución en Crespo, el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) Marcelo Bisogni, anticipó a FM Estación Plus Crespo: "Cuando las unidades habitacionales superan el 90% -como las de Crespo-, estimamos ya que en 40 días más aproximadamente, van a estar terminadas. Durante ese plazo, las asistentes sociales y el equipo técnico de la Regional Oeste, se estarán contactando con los preadjudicatarios, para requerirles la documentación y corroborar el cumplimiento de las exigencias por parte de las familias. Cabe recordar, que el haber salido favorecido en el sorteo no implica una entrega directa de la vivienda, sino que son preadjudicatarios hasta tanto cumplan con todos los requisitos del IAPV. En caso de que algún titular no reúna los mismos, se pasa al primer suplente. Los preadjudicatarios suplentes también ya son de público conocimiento, porque por directiva de nuestro gobernador, los sorteos se hacen siempre ante escribano público y con transmisión en vivo por los canales del organismo. En estos días se irá reuniendo la documentación y en las próximas semanas se entregarán las llaves y la carpeta donde se los declara adjudicatarios".

El sueño de la casa propia trae aparejado el compromiso de pago, sobre lo cual quien dirige el Instituto hizo saber: "Son planes con un crédito establecido en 300 cuotas, es decir, posible de pagar en hasta 25 años. La cuota se va actualizando de acuerdo a la paritaria provincial" y a modo de ejemplo, Bisogni sostuvo: "Si hay un aumento de un 10% a los empleados públicos, al mes siguiente se incrementa en igual valor la cuota".

Respecto de la afrontación económica en esos términos, el presidente de IAPV manifestó: "Actualmente una vivienda de dos dormitorios presenta una cuota de $7.500; una de un dormitorio se ubica en $6.500; y una unidad habitacional monoambiente la cuota se ubica en los $5.500".

"Los adjudicatarios pueden adelantar cuotas en las medidas de sus posibilidades. No obstante, manteniendo la modalidad establecida, se hace el descuento en el recibo de haberes a empleados públicos y quienes son monotributistas deberán pagar la cuota en el banco. Hay un convenio incluso con el Nuevo Banco de Entre Ríos para realizar transferencia directa on-line desde 'Botón Rojo'", comentó el presidente del Instituto Provincial.

Marcelo Bisogni señaló que "el Programa Primero Tu Casa - Primero Entre Ríos fue creado por Gustavo Bordet cuando el gobierno nacional dejó de invertir fondos para viviendas en esta provincia. Es financiado 100% por la provincia y un crédito subsidiado en un 60%, con un interés anual del 10%".

Finalmente, con la mirada puesta en quienes no resultaron favorecidos en el sorteo, señaló: "Nos gustaría que todos pudieran acceder, pero la demanda es muy importante. Igualmente pensando en los vecinos de Crespo que aún forman parte del Registro de Demanda, tienen que saber que por estos días se está evaluando el presupuesto provincial 2022 y los legisladores del departamento tendrán los requerimientos de sus intendentes y presidentes de juntas. Paralelamente tenemos las puertas abiertas para todos los intendentes, para que acordemos la entrega de los terrenos y proyectemos más planes de viviendas. A los municipios les corresponde aportar los terrenos, más la factibilidad de los servicios, llegando hasta la esquina del barrio con agua, cloaca y energía eléctrica. A partir de ahí, se financia la infraestructura interna al plan habitacional y la construcción de las casas. Estamos trabajando con todos los intendentes y ojalá pronto tengamos novedades para esa ciudad".