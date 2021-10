La 49ª Fiesta Provincial de la Cerveza ya tiene fecha

Estacion Plus Crespo

"El 2022 ya nos promete volver a bailar, retornar al momento de disfrutar en familia de rica gastronomía unionista y a todos nos invita a reivindicar a la rubia más linda que tenemos en Crespo: la cerveza", afirmó Ezequiel Carlson, responsable de prensa del Club Atlético Unión, al confirmar a FM Estación Plus Crespo la realización de la 49ª Fiesta Provincial de la Cerveza.

En diálogo con este medio, el vocero albiverde anunció: "Tendremos dos noches: el 15 y 22 de enero. Tuvimos que ser prudentes y aguardar un poco para hacer la oficialización de la fecha, porque debíamos tener más certeza acerca de lo que demandarían los cuidados sanitarios y por otra parte, para conocer cuándo se iba a presentar el Festival de Jineteada y Folclore de Diamante, como para coordinar la agenda de la región y no superponernos. Si coincidimos en una misma fecha, con una fiesta de tanta popularidad y tan cerca de nosotros, no tendría mucho sentido el esfuerzo que implica llevarla a cabo. Ahora sabemos que al sábado siguiente, podremos desarrollarla, siendo un verdadero atractivo".

En cuanto a las características de la fiesta popular emblemática en esta ciudad, Carlson comentó: "Este lunes estaremos ya reuniéndonos para arribar a varias definiciones, entre ellas, la cartelera artística. Sí podemos adelantar que habrá movida tropical, música alemana y algo de cuarteto de Córdoba. Pensamos en esos géneros como ejes para una baile familiar, tratando de volver a las raíces de la fiesta. Es sincero decir que es difícil conseguir los recursos económicos como para solventar grandes presentaciones o shows de artistas de nivel nacional. No significan que estén caros, sino que en estos tiempos, un club no los puede afrontar y por eso los dejamos para algún presupuesto público o empresa privada que los pueda contratar. Nos planteamos entonces revisar cómo era la edición Nº 5, Nº 20 ó Nº 25, las de antaño, que eran exitosas, con concurrencia masiva y eran precisamente con nuestros artistas. Ellos nos dan la posibilidad de mantener la música en vivo, porque podría darse una edición con un DJ, pero no tendría el mismo espíritu, la misma conexión con el público, que tanto nos gusta".

En sucesivas reuniones de comisión del club anfitrión, se definirá la marca de cerveza elegida para la edición 2022, como así también la gastronomía, "porque queremos que bailen y que saboreen cosas ricas como las que ofrece Club Unión", afirmó Carlson.

Desde la organización se muestran entusiastas, ánimos sobre los que el encargado de promocionar la Fiesta Provincial de la Cerveza sostuvo: "Tenemos grandes expectativas, porque este tiempo de cuidarnos, nos llevó a juntar ganas de salir a disfrutar de eventos populares. Esperamos que las noches de verano acompañenen y trasladen a todos hasta Club Unión".