Plan 51 Viviendas: Aprueban un subsidio reintegrable para que el Consorcio finalice dos construcciones más

Estacion Plus Crespo

En el marco del reclamo y medidas de fuerza llevadas adelante por adjudicatarios del Plan 51 Viviendas, a fines de septiembre de este año, se acordó evaluar una viabilidad económica que permitiera destrabar el conflicto. Se pusieron en marcha las instancias administrativas en ese sentido y este miércoles, el Concejo Deliberante de Crespo aprobó por unanimidad concederle un subsidio reintegrable al Consorcio que tiene a su cargo la edificación.

En lo que hace específicamente a la normativa, el Cuerpo Deliberativo autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar al Consorcio de Gestión para la Construcción de Viviendas de los Trabajadores del Departamento Paraná, un subsidio reintegrable de $1.473.000. La suma es con cargo de ser destinada al pago de la mano de obra de dos viviendas, identificadas con los números 10 y 11, con un grado de avance a la fecha del 64.20% y 64.47%, respectivamente.

"La entidad beneficiaria deberá rendir cuentas documentada de la aplicación de fondos, ante la Contaduría Municipal, dentro de un plazo máximo de 60 días corridos, desde la efectiva recepción de los fondos y proceder a la devolución íntegra del monto otorgado, una vez recibidos los fondos por parte del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación", sostiene el articulado aprobado.

A instancias de fundamentar el proyecto, la presidente del bloque de concejales del Frente Crespo Nos Une, Dra. Elina Ruda, manifestó: "Los días en que transcurrió esta situación, varios andábamos angustiados por razones obvias -se trata de incertidumbre para gente que espera su vivienda-, todo eso en el marco de los tiempos que estamos viviendo, tuvo una repercusión social. Tuvo una repercusión social porque tuvo una repercusión mediática, y está muy bien que así sea. Tenía características bastante extraordinarias para lo que es nuestra comunidad, como una persona que se ataba y pasaba la noche e incluso tuvo una instancia de internación; todo eso fue muy triste para todos y fue generando conmoción en la comunidad. Todos los planteos de solución estaban destinados a que la Municipalidad haga algo y sobre todo, que lo haga el intendente. Estoy de acuerdo. Ahora, los problemas complejos y las situaciones difíciles no las resuelve una sola persona. Quiero destacar la manera en que nosotros llegamos a esta solución, que fue sentarnos todos a ver qué podíamos hacer para mejorar la situación. El concejal Giménez se comunicó con la gente de Provincia, ellos accedieron a venir, tuvimos un diálogo y de ahí surgió una forma de hacer una propuesta para resolver la situación a las familias y después le encontramos la vía jurídica o legal, que es esta ordenanza".

Previo a la sesión, representantes de ambos bloques de concejales conocieron los pormenores del proyecto de ordenanza presentado a través del secretario de Economía, Hacienda y Producción, Hernán Jacob, quien comentó a FM Estación Plus Crespo: "De las 11 viviendas que faltaban al momento del reclamo, al día de hoy 4 ya han sido entregadas y el compromiso que hicimos en ese momento, fue antes de los tres meses terminar 6 viviendas y de ese modo descomprimir el estado de angustia de las familias más afectadas".

Respecto del origen de los fondos y la modificación presupuestaria que conlleva, el funcionario explicó: "Habíamos contemplado el año pasado una pequeña partida de $2.500.000 destinadas a la construcción de viviendas municipales, que finalmente no se ejecutó. Como esa partida está ociosa al no implementarse plan de viviendas desde el municipio, vamos a transferir el dinero necesario a 'Transferencias', que es donde se imputan los subsidios que otorga el Estado Municipal. Tiene carácter reintegrable y según las estimaciones -de acuerdo a lo conversado este martes, entre el Intendente, secretario de Gobierno y el responsable de la Unidad Ejecutora Provincial-, en 45 a 60 días se estaría devolviendo este dinero al municipio. Confiamos en ese compromiso y como en todo acto entre organismos públicos, hay un marco legal para transitar si no ocurriese".