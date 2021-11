Después de 437 días, Crespo volvió a estar sin casos activos de Covid

En forma intercalada hubo unos cuantos días en que se han reportado 0 casos nuevos. Sin embargo, para esas fechas había personas de la ciudad cumpliendo aislamiento obligatorio, por haber sido diagnosticado con la infección en jornadas previas.

Analizando los llamados "pacientes activos", que refiere a estar cursando el Coronavirus y de extiende durante un plazo no menor a 10 días, el COES de Crespo comunicó a FM Estación Plus Crespo: "Después de 437 días, en la Ciudad de Crespo volvemos a no tener casos activos de COVID-19. Desde el 20 de agosto de 2020 que no pasaba".

Hasta la fecha, han sido 2.215 los vecinos que han presentado la enfermedad en el transcurso de la pandemia, y 2.185 los recuperados. Lamentablemente, el coronavirus se cobró 30 vidas en esta jurisdicción.

Autoridades sanitarias y municipales celebraron el reporte y destacaron el compromiso social para arribar a este presente.