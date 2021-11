YouTube elimina los "No me gusta" de los videos

YouTube anunció esta semana su decisión de hacer que la opción “no me gusta” sea visible solo de forma privada en su plataforma.

Es probable que la decisión sea controvertida dado el grado en que afecta la visibilidad del público en la recepción de un video. Pero YouTube cree que el cambio protegerá mejor a sus creadores del acoso y reducirá la amenaza de lo que llama “ataques de disgusto”, esencialmente, cuando un grupo se une para aumentar la cantidad de "no me gusta" que recibe un video.

La compañía dice que si bien los recuentos de "no me gusta" no serán visibles para el público, no eliminará el botón de no me gusta en sí.

Los usuarios aún pueden hacer clic en el botón del pulgar hacia abajo en los videos para señalar su disgusto a los creadores de forma privada.

Mientras tanto, los creadores podrán rastrear sus disgustos en YouTube Studio junto con otros análisis sobre el rendimiento de su video, si así lo desean.

El cambio sigue a un experimento que YouTube realizó a principios de este año, cuyo objetivo era determinar si este tipo de cambios reducirían los ataques de odio y el acoso a los creadores de contenido.

En ese momento, YouTube explicó que los recuentos de "no me gusta" del público pueden afectar el bienestar de los creadores y pueden motivar campañas específicas para agregar odio a los videos. Si bien eso es cierto, los "no me gusta" también pueden servir como una señal para otros cuando los videos son clickbait, spam o engañosos, lo que puede ser útil.

YouTube dijo que también en un comunicado que había escuchado de creadores más pequeños y de otros que recién comenzaban en la plataforma que sentían que estaban siendo atacados injustamente. El experimento confirmó que esto era cierto: los creadores con canales más pequeños fueron atacados con los "no me gusta" más que los creadores más grandes.

Sin embargo, YouTube se negó a compartir los detalles específicos o los datos recopilados a través de esos experimentos hasta ahora. Pero dijo que realizó sus pruebas durante "varios meses" y realizó un "análisis en profundidad del impacto" sobre cómo los cambios afectaron tanto a los usuarios como a los creadores.

La compañía había experimentado con diferentes diseños para eliminar los recuentos de aversiones, incluido uno en el que la palabra "No me gusta" aparecía debajo del botón del pulgar hacia abajo en lugar del número de no me gusta.

La empresa no sería la primera plataforma importante en experimentar con la idea de reducir la visibilidad pública de las señales que transmiten el sentimiento del usuario. Por razones similares relacionadas con la salud mental, Instagram hace un par de años comenzó a realizar pruebas para ocultar sus recuentos de Me gusta en todo el mundo.

Creía que centrarse en lograr Me gusta podría ser perjudicial para su comunidad y podría hacer que los creadores se sintieran menos cómodos al expresarse en la plataforma. Sin embargo, en última instancia, ni Facebook ni Instagram pudieron comprometerse completamente con una decisión.

Los cambios de YouTube en el recuento de "no me gusta" se están introduciendo en un momento en que ha habido un reconocimiento público sobre las grandes tecnologías y su impacto en la salud mental, particularmente cuando se trata de menores.