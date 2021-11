Ataques de palometas en la Costanera de Santa Fe: una adolescente perdió un dedo y hubo más de 30 heridos

Una adolescente perdió un dedo y hubo más de 30 heridos por ataques de palometas en la Costanera Este, este fin de semana largo. Sergio Berardi, representante de la Seccional Santa Fe del Sindicato Único de Guardavidas, advirtió que el calor y la bajante son un ambiente propicio para la llegada de cardúmenes y piden a la población no bañarse en las playas que fueron habilitadas solo como solárium.

En conversación con Aire de Santa Fe, Berardi explicó que "el hábitat natural de la palometa es la laguna y la falta de caudal y la alteración por las altas temperaturas hace que el cardumen se vuelque a la costa. Por eso se dan casos tan seguidos". Además, detalló que fueron más de 30 las personas heridas entre sábado, domingo y lunes. "La mordedura no tiene la misma incidencia en menores que en personas adultas. Hubo una menor a la que le amputó un dedo del pie". Desde el Hospital de Niños Doctor Orlando Alassia confirmaron que se trató de una chica de 13 años que fue asistida en el efector y a quien se le realizó un injerto en el quinto metatarsiano.

Los guardavidas están dispuestos a lo largo de la costanera y cuentan con insumos y materiales de primeros auxilios. "Ahora necesitamos difundir la recomendación que hacemos especialmente a las familias que van con menores, que tengan en cuenta esto de las palometas, que acaten las indicaciones del guardavidas, quien cuando ve que hay un caso o dos seguidos automáticamente saca a toda la gente del agua; pero muchas veces esa prevención no es eficaz por tanta concurrencia en la zona, que es muy extensa", dijo pidió a la población colaboración para evitar estos accidentes.

En este sentido afirmó que el guardavida no tiene poder de policía para impedir a un adulto no ingresar a la laguna, por lo que recordó que la playa no está habilitada como balneario, sí como solárium. "Pedimos al municipio reforzar con más duchas para dar una alternativa a los bañistas, y pedimos a la gente que use esos medios, porque vamos a tener presencia de palometas en la temporada", dijo.

Por último explicó que como generalmente las palometas se mueven en cardumen, aparecen varios casos al mismo tiempo. "Ayer por la tarde los compañeros no tuvieron respiro en atender a toda la gente en el mismo momento. Por esto pedimos reforzar con herramientas de comunicación como megáfonos y banderas específicas ante estas situaciones que están previstas en ordenanzas y que hoy nos las hay", reclamó y pidió "celeridad" a este tipo de elementos que definió como "vitales", en especial para aquellas personas que visitan la ciudad como destino turístico.

Las playas solo como solárium

En las últimas horas, la Municipalidad de Santa Fe emitió un comunicado en donde recuerda que los piletones de los parques Garay y del Sur son los únicos lugares permitidos para el baño recreativo, quedando los demás lugares habilitados solamente como solárium.

Sobre la imposibilidad de utilizar los balnearios para el baño recreativo, la directora de Gestión de Riesgos de la Municipalidad, Cintia Gauna, sugiere “no ingresar al agua por la peligrosidad que representa la propia Laguna, que tiene profundidades muy marcadas y el suelo inestable, sobre todo, en la zona más próxima a la costa”.

Además, la funcionaria mencionó otras situaciones que se suman, como la mayor concentración de palometas y otras especies, por lo que se pretende evitar cualquier problema en la salud de los santafesinos y de los turistas que llegan a Santa Fe.