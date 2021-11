Salud Pública invalidó el convenio con el municipio: Sandra Scarso garantizó la asistencia de ambulancia a accidentes y emergencias

Estacion Plus Crespo

Casi a las 13:00 de este viernes, la comunidad tomó conocimiento a través de redes sociales oficiales, de una situación que atañe a la atención de salud.

El intendente de la ciudad, Arq. Dario Schneider, comunicó que "por disposición del Ministerio de Salud de Entre Ríos, mediante Resolución Nº 5179 firmada por la Ministra Lic. Sonia Velázquez, se declara inválido el convenio de cooperación entre la Municipalidad de Crespo, el Hospital San Francisco de Asís y la Cooperadora del Hospital y Hogar de Ancianos San Francisco de Asís, vigente desde el 14 de marzo de 2016. En consecuencia, temporalmente, queda fuera de funcionamiento el Servicio Municipal de Asistencia y Traslado a partir de esta decisión del Ministerio. Quedando a cargo del hospital cualquier emergencia en domicilio o vía pública que requiera atención de urgencia".

La situación causó sorpresa y preocupación en la ciudadanía, aunque con el correr de las horas se conoció que había sido motivo de reuniones previas entre ambas partes, ya que surge de una situación acaecida en un servicio y que de hecho, se dirimirá en otro ámbito.

En horas de la tarde, la directora del Hospital San Francisco de Asís, Dra. Sandra Scarso, expresó a FM Estación Plus Crespo: "Hace unos años atrás hubo un convenio de cooperación firmado entre el Hospital y la Municipalidad, de los cuales no había competencia desde el Ministerio de Salud. No estaba la firma de la ministra de ese momento y por eso se declara inválido este convenio, momentáneamente".

La directiva reprodujo parte de la Resolución en cuestión, sobre la cual hizo saber: "Dice que se declara inválido el convenio de cooperación entre la Municipalidad de Crespo y el Hospital San Francisco de Asís, por incompetencia material del mismo, para comprometer en la manera en que se realiza la cláusula en cuestión y sus concordantes, y bienes y recursos del Estado, en un emprendimiento que excede la capacidad".

Llevando claridad a los ciudadanos, la profesional explicó: "Nosotros como efector público, todo lo que sea competencia de este efector -accidentes en la vía pública, emergencias y urgencias domiciliarias-, se estarán realizando en forma normal tanto para la ciudad de Crespo como las aldeas vecinas. Quiero que la población se quede tranquila, porque la ambulancia está a disposición como siempre, para las urgencias o emergencias y los traslados a efectores de complejidad o centros de referencia, en el caso que se necesite".

La directiva no descartó que "se evaluará desde el Ministerio de Salud cómo se trabajará en adelante", en alusión a la posibilidad de analizar la suscripción o no de un nuevo convenio, en los términos que se había dado.

"Quedamos con la ambulancia del Hospital", afirmó Scarso, al dar cuenta que por estos días, dejarán de prestar servicio las unidades provistas por el municipio y que se encuentran en guarda en el nosocomio local. Asimismo, destacó que "por el momento, el convenio quedó desactivado. La persona que tenga una emergencia, debe contactarse con el Hospital San Francisco de Asís. Nosotros estamos en permanente contacto con la policía también, por si convocan en relación a un accidente".