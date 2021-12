Cazadores fueron despojados de sus armas por irregularidades detectadas

Estacion Plus Crespo

En el marco de operativos preventivos realizados por la Brigada de Abigeato Villaguay, se secuestraron armas de fuego y cartuchería, que ameritaron la instrucción de actuaciones, quedando los demorados supeditados a la causa.

El Jefe de la Brigada, Hernán Martínez, precisó a FM Estación Plus Crespo que "uno de los procedimientos tuvo lugar en Distrito Lucas Norte, donde los uniformados Interceptaron una Pick up, en la que se conducia una persona mayor de edad, quien al momento del operativo transportaba un arma de fuego, siendo una escopeta. Al ser controlado, no contaba con la documentación respaldatoria de la misma, dando lugar a su secuestro".

Posteriormente, una situación similar se detectó en otro punto: "En el Distriro Lucas Sud, se efectuó el secuestro de otra arma de fuego, a un grupo de masculinos que venían de pescar y cazar. Se trataba de una carabina Calibre .22, de la cual su propietario no pudo demostrar su titularidad", afirmó el funcionario.

El Jefe de Brigada Villaguay confirmó que "de ambos hechos tomó conocimiento el fiscal en turno de Villaguay, disponiendo el secuestro de las armas y la correcta identificación de los sujetos involucrados".