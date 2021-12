Werner no seguirá con el Gurí Martínez en el TC: su proyecto para 2022

Si bien era un secreto a voces, ya está confirmado que el campeón Mariano Werner no seguirá bajo el equipo de su coterráneo Omar Martínez. A su vez, está definido cuál será la base de operaciones y resta confirmar si va con un Ford 0 kilómetro en la temporada 2022 de Turismo Carretera. De esta manera, tras lograr su primer título junto al Memo Corse y el 2° con el Gurí Martínez Competición, va por el 3° bajo otro techo.

"Para mí era un sueño volver a pelear y ganar algo junto con el Gurí después de 2010 cuando se nos escapó el título por muy poco. Ahora lo logré, así que es una etapa terminada. Y por supuesto le agradezco eternamente por haberme recibido este año", le dijo el flamante campeón de TC a SoloTC. Ese año Mariano fue el que más puntos sumó en la Copa de Oro pero no pudo ser campeón porque no logró la victoria reglamentaria y el la corona quedó para Agustín Canapino.

En parte, la decisión tuvo que ver con la cantidad de unidades que atenderá el Gurí Martínez Competición en la próxima temporada, con 2 autos de TC, 2 de TC Pista y 4 TC Pick Up. "Sentí que no podíamos seguir como estábamos con el Gurí por la cantidad de autos y camionetas que va a tener el siguiente año, lo que implica también más personal dentro del taller", le explicó Mariano a este medio, sobre el motivo que lo llevó a buscar otro camino.

Por otro lado, desde junio tenía una propuesta tentadora que podrá cristalizar ahora con alguna variante. "Se trata del mismo proyecto que estaba pensado con base en Campana, pero se va a hacer en Paraná por 1 o 2 años. Es que mis mecánicos, que son de Paraná, me pidieron un poco de estabilidad en sus casas, así que más adelante veremos si lo podemos llevar adelante como estaba pensado en Campana", reconoció el campeón en diálogo con SoloTC. El entrerriano tiene un plantel técnico propio, su semirremolque y un set de herramientas de taller.

En las 2 etapas en las que Werner estuvo en el equipo del Gurí Martínez, disputó 58 Finales, logró 6 victorias (entre ellas la 1ª en TC), 15 podios, 13 series y 8 pole position. Y, claro, el título 2021.

El plan implica a su vez usar un Ford nuevo, aunque esto todavía no estaría completamente definido. "El auto campeón de este año todavía está cargado en el semi y no creo que sea con el que vaya a correr el año que viene", adelantó en exclusiva el entrerriano, sobre el destino del auto con el que corrió en el GP Coronación. Y seguiría con la atención de Rody Agut en los motores.

Werner aclaró también que no va a hacerse cargo del equipo y que va a seguir trabajando como lo hizo hasta ahora. "Yo no tengo nada que ver con el taller ni el galpón. Es más, me marcó para siempre cuando cerré mi taller en 2018 y desde entonces me cuesta ir a un taller", advirtió, sin dar precisiones de quién va a regentar la escuadra.

Así, Werner le pone fin a su segundo paso por el equipo del Gurí Martínez. La primera experiencia fue desde marzo del 2009 hasta diciembre del 2011, cuando Mariano recibió la licencia de la ACTC para armar su propia escudería a la que llamó Gabriel Werner Competición, en honor a su hermano fallecido. Y esta última que cumplió este año, en el que además de lograr el título, dominó todas las estadísticas.

Está demostrado que a Mariano las mudanzas no lo afectan. En 2020 disputó 5 carreras con el DTA Racing y luego el auto fue a parar al taller del Azul Sport Team donde terminó el torneo en el que logró el título. En 2021 pasó al equipo de Martínez, armó un Ford nuevo y volvió a salir campeón. En 2022, quiere poner a prueba de nuevo la virtud de tener su propia estructura ambulante.