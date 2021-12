Denuncian que cuenta falsa estafa a nombre de Joaquín, "el niño pastelero"

El pastelero más querido de Twitter vuelve a enfrentar problemas en las redes sociales. Desde la viralización de su caso, Joaquín Nahuel recibió el amor de los internautas argentinos, y su fama ya llegó a pasar la frontera. Pero la gran exposición tiene sus negativos: desde Chile, una cuenta falsa comenzó a pedir dinero en su nombre.

El pequeño de 10 años cuenta con 240 mil seguidores en Twitter, 530 mil en Instagram y más de 9 mil subscriptores en su nuevo canal de YouTube. Hasta la cuenta personal de su madre en Facebook es popular, con más de 32 mil seguidores al tanto de las actualizaciones del jovencísimo influencer. Pero las redes sociales son fáciles de trucar, y desde la pandemia del coronavirus son el lugar favorito de los estafadores digitales.

"Esto es falso. Esa no es mi cuenta. Por favor tengan cuidado. Compartan para que no estafen a nadie", alertó Joaquín desde su cuenta de Twitter, tan pronto como conoció de la estafa. En una captura de pantalla, mostró como la cuenta falsa enviaba mensajes narrando su historia, su accidente y su emprendimiento pastelero, para convencer a extraños de depositar dinero en una cuenta.



"Esto es falso, están usando mi historia", replicó también en su Instagram, tratando de hacer llegar la advertencia a la mayor cantidad de gente posible. El niño también compartió los detalles del supuesto estafador, identificado como Ariel Merino a través de la cuenta bancaria que aparece listada en el mensaje falso. La noticia del intento de estafa llegó al otro lado de la cordillera, invocando la ira de varios usuarios chilenos:

"Soy chilena y encontraré a ese estafador aunque sea lo último que haga porque nadie se mete con el niño pastelero argentino", comentó una usuaria. "Compartiré esto con mis conocidos por si alguien de Yumbel lo conoce, lamentablemente acá la policía no hace mucho con este tipo de estafas. Hace unos meses denuncié algo similar y no pasó nada, pero al menos para exponer a la persona que lo está haciendo", agregó otra.



Los usuarios argentinos tampoco se quedaron atrás, denunciando a la cuenta de Instagram falsa para evitar que continúa enviando mensajes engañosos. "vos no te preocupes Joaqui!!! lo compartimos y no cae nadie", "Soy muy ingenua, por sorprenderme de que haya gente tan MALA?!?! No salgo del asombro, de cómo alguien puede hacer estas cosas!! Que bueno que lo difundan!" y "Todo bien con vos hermoso esta gente ya va a caer" fueron algunos de los mensajes de apoyo que recibió el joven pastelero.