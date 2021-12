Farías afirmó que es momento de dar un salto en su carrera y reconoció que habló con Riquelme

El delantero de Colón de Santa Fe Facundo Farías, que se encuentra en el radar de Boca y River, reconoció que tuvo una charla con el vicepresidente del "Xeneize", Juan Román Riquelme, y afirmó que es el momento de "dar un salto" en su carrera futbolística.

"Me pone feliz que Boca y River se fijen en mí pero si llega un ofrecimiento de Europa me iría sin problemas. Claro que me gustaría jugar en un equipo grande de Argentina antes", manifestó Farías en declaraciones a la señal de cable ESPN.

La cláusula de salida del atacante del "Sabalero" está tasada en 10 millones de dólares, inalcanzable para las arcas de un club argentino, pero tanto el elenco de la Ribera como el "Millonario" buscan llegar a un acuerdo con Colón para contar con la joya del conjunto santafesino, de 19 años.

"Tengo ganas de progresar y dar un salto que sea para bien. Quiero progresar tanto deportiva como económicamente, más que nada por el tema de mi hermana. Tengo que pensar en mí y en ella”, explicó.

Acto seguido, reveló: "Con Román (Riquelme), después del partido que tuvimos contra Boca en la Bombonera, nos acercamos con Gonzalo Piovi y hubo una mini charla, hubo una chacota. Y sí, esa chacota fue medio seductora. Riquelme intentó seducirme".

"Con mis amigos miramos los mensajes de Instagram y nos reímos. Subo una foto de mi perro y me escriben para que vaya a Boca, me estan volviendo loco", bromeó Farías, quien también sostuvo que Marcelo Gallardo es el mejor entrenador de la Argentina.

Además, el delantero del Atlas México Julio Furch, que viene de salir campeón en el torneo de aquel país, expresó su deseo de vestir la camiseta de Boca. "De chiquito soy de Boca y me encantaría jugar ahí. Es el club más grande de Argentina y tengo amigos como Carlos Izquierdoz, que fui compañero en Santos Laguna, y me habló muy bien", dijo Furch en una entrevista con TNT Sports.





Noticias Argentinas