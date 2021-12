Un auto que circulaba por la ruta se quemó por completo

A causa de un desperfecto mecánico comenzó a prenderse fuego. El conductor inmediatamente accionó el extintor para intentar apagar las llamas, pero no lo pudo lograr y el rodado fue consumido en su totalidad.

Un automóvil se prendió fuego mientras circulaba por la ruta provincial N°2. Una pareja que viajaba a bordo de su vehículo intentó sofocar las llamas, pero un desperfecto mecánico generó que su automóvil se prendera fuego por completo.

El hecho pasó en la jornada del pasado domingo, a la altura del paraje La Verbena, departamento Feliciano.

Por el lugar circulaba un automóvil marca Chevrolet modelo Onix, que a causa de un desperfecto mecánico comenzó a prenderse fuego en la zona del capot del rodado.

La pareja que viajaba a bordo del mismo, decidió ubicarse en la banquina de la ruta. El conductor inmediatamente accionó el extintor para intentar apagar las llamas, pero no lo pudo lograr y el rodado fue consumido en su totalidad, publicó El Once. No hubo que lamentar personas heridas, solo daños materiales.