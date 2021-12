Esta semana, Crespo registra un récord de bombeo de agua potable

Energía eléctrica y agua potable son dos variables cuya generación se disparó de sus promedios habituales, dada las jornadas agobiantes que están transcurriendo en este cierre del 2021. En diálogo con FM Estación Plus Crespo, el secretario de Servicios Públicos, Juan Diego Elsesser, expuso un balance de la situación que se advierte por estos días respecto del suministro hídrico en la ciudad: “Venimos de más de 7 días de calor intenso y así como Enersa dio a conocer este martes, que hubo un pico histórico del consumo de energía, nosotros desde el municipio podemos afirmar que las bombas hace más de 5 días que están trabajando al máximo de su potencia y del horario de uso que le podemos dar. Normalmente, con 16.000 metros cúbicos por día, estábamos abasteciendo a la ciudad. Hoy estamos en un poco más. Por suerte no tenemos inconvenientes con los pozos y el agua no se corta, pero sí disminuye la presión por el propio consumo de la comunidad. Por eso estamos pidiendo la concientización de los ciudadanos en el uso responsable del agua”.

La Municipalidad está realizando obras y proyecta inversiones vinculadas a la red, sobre lo cual el funcionario explicó: “Este martes, en un pozo reemplazamos una bomba por otra más grande, para tener mejor servicio. La semana que viene se va a limpiar otro pozo, para tener más caudal y se sigue trabajando en ese sentido. Para el año que viene está presupuestado un pozo nuevo, que estará en la zona de ‘El Progreso Bis’, para darle mayor caudal a toda la zona, atendiendo que es el sector de la ciudad más afectado, ya que se ha incrementado la cantidad de soluciones habitacionales. Sería en cercanías a las 51 Viviendas, por Florentina Gómez Miranda. En febrero haremos la licitación pública, para hacer un nuevo pozo en la ciudad. Mientras tanto, estamos trabajando en un enlace por debajo de las vías, en calle Los Wichis -próximo a Florentina Gómez Miranda al final-, porque es la zona más complicada y queremos enlazarla para solucionar el problema. Eso nos va a ayudar al momento de hacer un nuevo pozo. Llevamos adelante tareas para que el pozo 13 que está frente a la plaza del Progreso Crespense, ayude a alimentar el pozo 11 que está en el ferrocarril”.

“En lo que hace al funcionamiento del servicio no estamos teniendo inconvenientes con los pozos, que están trabajando con normalidad. Sucede que llevamos más de 7 días continuos de excesivo calor y por el aumento del consumo tenemos una merma en la presión”, refirió Elsesser y precisó: “Tenemos 16 pozos en funcionamiento, contando el ubicado en el Parque Industrial y el de Aldea San Juan, que también pertenece a la ciudad. En temporada de invierno baja el bombeo, pero en un verano tradicional, siempre con 16.000 metros cúbicos diarios manteníamos bien la prestación. Ahora estamos en un poco más. La merma de presión se está sintiendo en horas del mediodía y hasta las primeras horas de la tarde, cuando hay mayor consumo en las viviendas. Normalmente a la noche los tanques domiciliarios están llenos, pero ahora está pasando que a la noche los tanques se recargan, por eso todos los pozos están funcionando a pleno aún en horarios nocturnos. Funciona más de 20 horas cada bomba por día, de allí la importancia de que los vecinos cuiden el agua durante acciones como el lavado del auto y las veredas, el regado del parquizado y ser moderados con las piletas de lona, porque la de material una vez llena no implica mayor consumo de agua de la red, por el limpiado y mantenimiento que implica, pero la de lona tiene un recambio más periódico”.

Quien dirige la cartera de Servicios Públicos, señaló que “hay domicilios que no tienen el tanque se reserva y son las viviendas que mayor problema presentan. Por ordenanza, toda casa que se construye debe contar con un tanque de agua, pero además, la importancia es real. Ante inconvenientes de baja presión, los vecinos con tanque pueden hacer ‘vida normal’ si se quiere. No nota la situación que desencadena por ejemplo, cambiar una bomba. Cuando Enersa está trabajando o cambiamos una bomba, eso nos lleva de 8 a 10 horas”.

La Municipalidad de Crespo está recopilando la información necesaria para arribar a un relevamiento estadístico que le permita adoptar medidas e implementar acciones: “A esta situación de tantos días agobiantes, no la habíamos vivido. Desde la Secretaría estamos trabajando para ver cuál es el consumo en estos últimos 7 días per cápita en Crespo. Estamos tomando el dato desde los medidores, no desde los pozos. El cálculo nos va a permitir establecer lo que se consume en promedio por vivienda familiar”, indicó el funcionario.

De continuar las altas temperaturas y este nivel de bombeo, “el único riesgo al que estamos expuestos es que se rompa una bomba. Tenemos los repuestos, pero pueden pasar 8 a 10 horas hasta que cambiemos una por otra. Siempre tenemos roturas de cañerías por alta presión o movimientos de suelo, pero como no estamos teniendo alta presión, no estamos teniendo averías. Si puede pasar, que si llueve y la tierra se compacta, se generen roturas. No hay colapso. Y también es de destacar que Bomberos Voluntarios siempre colabora, porque no tenemos camiones para transportar agua potable, por eso ellos se encargan de solucionar algún inconveniente que haya o contribuir a que no se sature la demanda de la red”, concluyó Elsesser.