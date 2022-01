Revelan que Crespo llegó a tener un consumo de agua de 194 litros diarios por persona

El funcionamiento en pleno de los 16 pozos de agua con que cuenta la ciudad, cuyas bombas superaron las 20 horas de marcha por día para abastecer la red, llevó a la gestión municipal a ahondar en los datos que permitan tener un mayor conocimiento del escenario actual respecto del agua potable.

En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, el secretario de Servicios Públicos, Juan Diego Elsesser, reveló: "Desde la Oficina de Estadística Municipal se ha trabajado en ver cuál es el consumo per cápita que tenemos en la ciudad, teniendo en cuenta que el 50% de la población tiene medidor instalado y los litros que se bombean y se tiran a la red todos los días. El cálculo es de consumo domiciliario. En Crespo estamos gastando 194 litros por día, cada uno de nosotros. De ello, podemos proyectar que según el Indec, la ciudad tiene un promedio de 2,4 personas por vivienda, con lo cual el uso por hogar estaría en los 466,7 litros diarios".

El análisis conlleva a conclusiones poco favorables. El funcionario sostuvo que "es un consumo alto, porque para la Organización Mundial de la Salud y todos los organismos que refieren a esa temática, sugieren que el consumo normal diario debe ser 100 litros por persona. Estamos en casi el doble de lo que deberíamos estar gastando".

El pedido de un uso responsable será motivo de venideras campañas de concientización, anticipó Elsesser: "La idea no es salir a la calle a multar a la gente, sino que creemos en la responsabilidad de la ciudadanía".

Durante los días de temperaturas elevadas, que fue casi una semana de jornadas agobiantes, la Municipalidad de Crespo modificó el recorrido de los regadores. Juan Diego Elsesser explicó que "el agua con que se riega no es potable, pero sí hay un par de camiones que en días normales toman del pozo del ferrocarril y de Obras Sanitarias, por un tema de estrategia de recorrido. Pero debido a la emergencia, no se tomó de los tanques, para priorizar el uso en los domicilios. Por eso puede llegar a darse una demora en el riego, ya que implica más tiempo ir a cargar agua desde el acceso Alfonsín".

Llamando a readecuar ciertos hábitos, el secretario municipal manifestó: "Es un consumo muy elevado, de un bien preciado, y no es una situación sólo local, sino que todos los municipios están con esta realidad, por eso los intendentes entrerrianos firmaron un mismo documento de crisis hídrica. La estructura de la red de Crespo está trabajando a pleno, el suministro no ha tenido cortes, pero falta más compromiso en no derrocharla y usarla debidamente. Notamos que es un excedente de pequeñas conductas, como dejar la canilla abierta durante el cepillado de dientes ó lavado de platos, no reparar canillas que pierden, dejar la manguera varias horas en el parquizado o abrir la ducha y recién entrar a bañarse minutos más tarde. Necesitamos tomar consciencia", concluyó.