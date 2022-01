Iafas se lanza a las apuestas online

“Es cierto que fueron dos años muy atípicos, en los que tuvimos que tomar decisiones muy apresuradas y planificar sobre la marcha para enfrentar la emergencia. Todo esto hizo que se articularan los recursos disponibles para garantizar la continuidad de la organización y se pusiera a prueba el poder de adaptación a situaciones totalmente imprevisibles”.

El cuadro de situación lo traza el presidente del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), Silvio Vivas, y da cuenta del proceso de reorganización del organismo en lo que respecta a su esquema de apuestas y juegos no sólo empujado por la pandemia de coronavirus sino por una transformación del mercado, y en particular por el creciente ingreso de ofertas ilegales que le presentan una competencia feroz. Vivas habló con la revista especializada Casino.

Iafas se planteó varias estrategias para enfrentar la competencia del juego ilegal on line. En primer lugar, la firma de un convenio de todas las loterías del país con Facebook para establecer un protocolo de denuncias de sitios no autorizados. Además, gestionaron ante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) la creación de la extensión “bet.ar”, con lo cual cualquier juego que tenga las extensiones “com.ar” estará por fuera de la ley. También, puso en marcha un bingo televisivo con captación online, la posibilidad de jugar a la Tómbola a través de Tombola.Bet.Ar y en marzo lazará el Casino OnLine con apuestas deportivas.

“El casino on line es una estrategia que se está desarrollando en la mayoría de las provincias. La pandemia aceleró este proceso a partir de la invasión de sitios no autorizados. Esto ocurre en nustra provincia, con un mercado acotado, y en todas las provincias”, señaló Vivas. “Ya teníamos la regulación. Pero tuvimos que acelerar su implementación. En marzo, se implementan casino y apuestas deportivas on line”, anticipó.

Desde Iafas evalúan que este año como será un año mundialista las ofertas de apuestas y juegos on line crecerán de modo exponencial. “ Lo que hace el juego on line es una migración, una opción más de jugar los juegos físicos a través de la modalidad on line. En Entre Ríos somos pioneros con el Quini Seis móvil”, subrayó.

De igual modo, en el organismo tienen “expectativas moderadas” respecto de la captación del mercado de apostadores. “Como ha pasado en varios lugares en los que se han lanzado las apuestas on line, el jugador va migrando, pero muy de a poco. Las nuevas generaciones son las que van a ir adoptando este criterio”, dice Vivas.

Al respecto, afirma que “las loterías no podemos estar estáticas y no instrumentarlo. Hay que tener en cuenta que el juego on line no llega a suprimir el juego físico. Es un segmento mucho más acotado. Pero hay una generación de entre 30 y 40 años que usan mucho las tecnologías”.

En esa estrategia, asegura el titular del Iafas, se incluyó a los 900 agencieros que hay en Entre Ríos. “El desembarco del on line no va a canibalizar a las 900 familias que viven de agencias. Van a convivir los dos sistemas. Tampoco van a dejar de funcionar las salas, que dan trabajo a mucha gente, aunque con la pandemia han cambiado, sobre todo en lo que es las bandas horarias de funcionamiento. La gente ya no se queda hasta tan tarde. Hubo que acotar bandas horarias. Había salas grandes que estaban abiertas las 24 horas. Eso cambió”.