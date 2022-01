Familia crespense llegó a vacacionar a Córdoba y descubrió que habían sido estafados

La policía cordobesa ha situado a Carlos Paz como el destino que más víctimas de estafa se ha cobrado al ser invocada. Una familia de Crespo no fue ajena a los damnificados que caen en el ardid, en este verano 2022. Una vecina de la ciudad, contó a FM Estación Plus Crespo su mala experiencia, con la intención de advertir a otros y evitar nuevos perjuicios: “Planificamos las vacaciones familiares en Villa Santa Cruz del Lago, dentro del departamento Carlos Paz y a sólo 7 kilómetros de esa localidad. Por las redes estuvimos buscando opciones de alojamiento y una de mis hijas encontró una casa para 7 personas, con pileta, y que se alquilaba por día. Tenían disponibilidad para las fechas que pretendíamos y nos pidieron señar por lo menos 2 días de los 5 que íbamos a estar. Me pasaron un CBU y deposité $17.000, que es lo que correspondía a esa proporción”.

La familia viajó y la expectativa se convirtió rápidamente en frustración. “Todo había marchado bien, nos habían pasado fotos, no había nada que sospechar. Pero cuando llegamos a la dirección específica, nos encontramos con una casa deshabitada y un vecino de enfrente nos preguntó si éramos turistas, confirmándonos que nos habían estafado. Nos dijo que ya han ido personas del sur, de Corrientes, de diferentes lugares y a todos habían engañado de la misma manera”.

“Bronca, desilusión, tristeza, sentimos todo junto”, contó la mujer al revivir ese momento y agregó: “Era un día de mucho calor, estábamos cansados del viaje y llegar, pero no tener dónde descansar es realmente muy feo. Siempre he ido a destinos sin reserva previa, es la primera vez que me pasa esto. Fuimos entonces a la Oficina de Turismo de ahí y tienen un listado de cabañas y alojamientos habilitados, con los cuales hacen de nexo y se contactan para que podamos conseguir dónde hospedarnos. Habremos andado una o dos horas más, y rápidamente conseguimos. No obstante, tuve que extraer desde un cajero, porque había llevado el dinero para abonar la diferencia de la estadía, pero esta situación llevó a tener que pagar un nuevo alojamiento completo”.

La buena fe y la confianza tornó vulnerable a esta familia, que por estos días intenta reponerse de la afectación económica. La vecina de Crespo indicó que “ahora que volvimos, estoy averigüando para hacer la denuncia, que es lo que me recomendó la abogada, porque tengo el número de CBU al que hice el depósito, que es a una persona de Santa Fe supe ahora. Haré las gestiones como para recuperar lo que deposité o algo al menos. Igual es útil que todos estén atentos, porque cuando lo alquilé tenía un nombre y ahora sigue en las redes con otro nombre”, alertó.