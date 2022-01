Polémica.: sacaron de la lista de trasplantes a un paciente porque no quiere vacunarse contra el Covid

El hombre, de 31 años, estaba a punto de recibir un nuevo corazón, pero el hospital le niega la cirugía por no estar inoculado contra el coronavirus

Un hombre fue retirado de la lista para recibir un trasplante en Estados Unidos, debido a que no quiere vacunarse contra el Covid. El hecho ocurrió en Boston, el paciente damnificado es conocido como DJ Ferguson, de 31 años, y necesita un nuevo corazón para continuar viviendo con una buena calidad de vida.

Luego de mucha espera, los médicos le avisaron que era el próximo de la lista para recibir el órgano. Sin embargo, desde el Brigham and Women’s Hospital le negaron esta posibilidad por no estar vacunado, según informó CBS.

La institución tiene una política estricta en la que todos los pacientes que quieran recibir un trasplante deben tener ambas dosis aplicadas. Según explicaron desde la institución en una declaración, el requisito tiene que ver con mejorar las posibilidades no solo de que la operación salga bien, sino también de que el paciente sobreviva y pueda tener una recuperación más segura.

En el caso de DJ, él eligió no vacunarse contra el coronavirus y ahora enfrenta esta situación. La medida del hospital generó mucha polémica y su padre salió a defenderlo. “Está contra sus principios básicos, él no cree en eso. Es una política que están haciendo cumplir y como no se va a vacunar, lo sacaron de la lista para un trasplante”, señaló el hombre.

Además, apoyó la decisión de su hijo y su libertad de elegir: “Es muy valiente, tiene integridad y principios. Él realmente cree en eso y eso me hace respetarlo aún más. Es su cuerpo, su decisión”, subrayó.

A pesar de la inconveniencia que le generó la decisión de no vacunarse, DJ hasta el momento se mantuvo firme en su postura y no cambió de opinión respecto de recibir las dos dosis del suero contra el coronavirus.

Por otro lado, su familia está analizando qué hacer, a pesar de que agradecen el buen trato recibido en el centro de salud ubicado en Boston. Una de las opciones que evaluaron fue trasladarlo a otro hospital, pero el estado de salud y la fragilidad del paciente van en contra de esa opción.

Antivacunas: las medidas tomadas en el mundo para fomentar la vacunación

La decisión de este hospital en Estados Unidos ocurre en medio de un contexto mundial en el que varios países -con acceso a las vacunas- comenzaron a imponer cada vez más trabas a quienes no se inmunizaron contra el Covid-19. En las últimas horas, Francia estableció un cambio importante en el llamado Pase de salud, casi idéntico al pase sanitario que rige en la Argentina. Hasta el momento, en el país europeo los no vacunados podían activar el pase con un PCR negativo.

Sin embargo, en los últimos días se aprobó una modificación: ahora solo podrán tenerlo los vacunados con dos dosis o quienes se hayan recuperado recientemente de un contagio.

En esa misma línea se movió la decisión que tomó Italia a comienzos del 2022. Quienes no hayan recibido ambas dosis de la vacuna o hayan transitado un contagio reciente, no podrán ingresar al transporte público, gimnasios, cafés y hasta algunos lugares de trabajo.

