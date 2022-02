Advierten por nuevos ilícitos: estafan a estudiantes con seña de alquileres

Las denuncias se recibieron en Paraná, Oro Verde y también en Nogoyá. Para evitar caer en las estafas, recomiendan no realizar reservas con seña económica, sin antes cerciorarse de que no se trata de un ardid.

Desde el área de Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos se advirtió sobre publicaciones en las redes sociales sobre alquileres inmobiliarios.

Como recomendación para evitar caer en este tipo de maniobras delictivas, aconsejaron evitar realizar señas económicas, para reservar los mismos.

Respecto de la modalidad que usan los delincuentes, en los casos denunciados, “se muestran a través de una credencial de funcionario públicos, como titulares de la propiedad, como así también el ofrecimiento a bajo precio en el mercado del inmueble”.

“Se ha podido observar que la mayoría de estos tipos de maniobras, se realiza a través de Facebook y/o Marketplace ofreciendo como contacto características 341 – 342 y de otras provincias, ofreciendo también CVU virtuales y fotos de viviendas de otras páginas”, pusieron relevancia desde la policía.

Ante ello, aconsejan que la persona que está en búsqueda de un alquiler se asegure “que el lugar exista, que el propietario o locador sea la persona precisa e identificable; para ello deberá pedir referencias a números telefónicos fijos, como así también a distintos corredores inmobiliarios existentes en el lugar. Y en caso de realizar un supuesto contrato de particular a particular; no realizar transferencias de dinero hasta tanto no se vea personalmente el inmueble a adquirir”.

Al ser consultado por El Once, el director del área Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos, Javier González, dijo que se han recibido en Paraná, otras en Oro Verde y también en Nogoyá. En la mayoría de los casos, se trata de estafas por alquileres para estudiantes.

Al detallar sobre las estafas cometidas, mencionó que “en algunos casos han entregado 40 mil pesos, otros 15 mil pesos. Varias personas ya habían girado dinero”, resultando víctimas de estos ilícitos.

Ante cualquier duda o consulta, llamar al tel.911 y/o tel.3434209997 de la División Delios Económicos.