Amparo advierte que el pase sanitario afecta las libertades

Un grupo de vecinos de la ciudad de Concordia promovió un recurso de amparo contra el gobierno de la provincia de Entre Ríos para que se suspenda la implementación del pase sanitario, establecido mediante el Decreto provincial Nº 4.078 y por el cual se adhiere a la medida dispuesta a nivel nacional por la Jefatura de Gabinete de Ministros.

La demanda plantea que la medida que entró en vigencia el 3 de enero “lesiona, de manera manifiestamente arbitraria e ilegal, derechos constitucionales, lo que afecta a los actores en lo personal, y a todo el conjunto de personas que, por razones de diversa índole, configuran la categoría “voluntariamente no vacunadas” contra el Covid-19. Luego de mencionar en detalle las leyes nacionales, las convenciones y tratados, que serían violados con “el accionar del Estado provincial”, la presentación advierte que es necesario “pronunciarse sobre la urgente necesidad de la protección requerida de derechos humanos fundamentales concernientes a la libertad ambulatoria, la libre circulación, el trabajo, entre otros”. Bajo ese mismo enfoque el recurso ataca la aplicación de la política sanitaria por entender que no sólo “coarta de manera intempestiva y arbitraria las libertades básicas”, sino que además “constituye una afectación ilegítima con directa incidencia en la vida de los ciudadanos que voluntaria y legítimamente ejercen su elección soberana de no vacunarse”.

De la misma manera se sostiene que el pase sanitario “provoca una grave situación de desamparo y necesidad que requiere ser atendida de manera urgente”. Los amparistas, en este caso representados por el abogado Félix Javier Román, expusieron que la normativa provincial “está viciada de nulidad” y se contradice al “transformar en obligatoria la vacunación cuando la misma es voluntaria”.

Postura oficial

El gobierno provincial, a través de la Fiscalía de Estado, respondió el sábado a la demanda, por lo que se espera que en los próximos días se dicte una sentencia. Por otro lado, el organismo que dirige Julio Rodríguez Signes recibió una carta documento de vecinos de Federación, quienes solicitan que se deje sin efecto el pase sanitario. “Todavía no se ha judicializado, pero calculamos que va a ser igual que en Concordia”, afirmó Rodríguez Signes en diálogo con UNO.

Consultado en relación a ambas presentaciones, el funcionario admitió que se cuestiona el pase sanitario porque “encubre una obligatoriedad de vacunarse y que se violentan algunos artículos de la Constitución nacional respecto de la libertad ambulatoria. El pase sanitario implica que si uno no está vacunado no puede concurrir a eventos masivos. Esos son los dos casos que tenemos, ninguno con sentencia de la Justicia provincial”.

Al hacer una valoración de la postura de grupos denominados “antivacunas”, Rodríguez Signes observó que “las restricciones sanitarias adoptadas en la pandemia por las autoridades sanitarias y por el Poder Ejecutivo Nacional son absolutamente legítimas. Y están dentro de un marco de lo que se llama policía sanitaria de emergencia, son medidas que se dictan previo a haber declarado la emergencia y por un plazo determinado: las leyes de emergencia sanitaria se prorrogaron hasta diciembre de 2022. Son medidas absolutamente proporcionales, porque estamos frente a un bien jurídico tutelado que es la Salud Pública”.

En otro tramo de su alocución el funcionario indicó que el debate se circunscribe a normas de restricción: “Nadie lo discute, pero son restricciones muy suaves, muy leves, comparadas con las que hubo entre marzo y fines de 2020: el aislamiento fue una restricción importante de un derecho sustancial como el de la libertad ambulatoria: no podías salir de tu domicilio. Luego vino el distanciamiento controlado. Pero estas medidas, como el pase sanitario o el uso del barbijo, o el impedimento de concurrir a determinados eventos si no estás vacunados son menores comparadas con las medidas de alta restricción que se tuvieron que tomar al comienzo de la pandemia”. Desde esa mirada defendió la campaña de vacunación a partir de la evidencia científica que demuestra su eficacia.