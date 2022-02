El pan podría aumentar en Crespo durante los próximos días debido al incremento en el costo de los insumos

Si bien aún no se reunieron los integrantes del sector, un panadero adelantó a FM Estación Plus Crespo que no escapan a la realidad que se vive en todo el país. “No sé cuándo ni cuanto, pero habrá que reajustar los precios” reconoció.

Mario Usinger, panadero y referente del sector, en diálogo con FM Estación Plus Crespo, reconoció “estamos a la expectativa, pero estimo que en próximos días deberá haber una modificación en los precios del pan en Crespo”.

El panadero explicó que “el precio de la harina se valoriza al precio internacional, debido a la cotización del trigo en el mundo, entonces a los molinos no les queda otra que trasladarlo a los panaderos.

Recordó que “en un momento se aplicó el artículo 112 con el cual se subsidiaba el trigo para consumo interno. No sé si ahora no pueden o no quieren hacerlo. Hace algunos años cuando afuera valía casi el doble la bolsa de harina, acá costaba un 50 % menos”.

Usinger detalló que “influye mucho el aumento de alrededor del 30 % que hubo en los insumos que se utilizan para la elaboración del pan. La harina cotiza en base a la cotización del cereal en pizarra. Desde el año pasado ya llevamos un incremento del 25 % en la harina. Esta semana el huevo aumento un 50 %. El azúcar el año pasado estaba 2700 la bolsa y este año está 3500, ahí hay casi un 40 % de aumento”.

Recordó que “en Crespo hubo un aumento del 10 % a principios de enero. Era un aumento que deberíamos haber aplicado el año pasado, pero por distintos motivos se prorrogó a enero”.

