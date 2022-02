Vicentin: duro comunicado de 72 acreedores que rechazaron la nueva oferta de pago

Un grupo de acreedores de Vicentin rechazó la nueva oferta de pago que hizo la cerealera que fue aprobada esta semana por el juez del concurso, Fabián Lorenzini, por considerarla "una propuesta peor, engañosa e ilegal" y, en un comunicado, anticipa que, en las próximas semanas, se dará a conocer una alternativa que posibilitará el cobro del 100% a los acreedores que apoyen la reactivación de la empresa santafesina.

Asimismo, señalan que “la supuesta ‘mejora’ a la propuesta original presentada el 17 de noviembre de 2021, lejos está de mejorar la situación de los acreedores granarios y, en cambio, propone un ardid para simular la mejora solicitada por el juez, y, manipular las mayorías concursales”, y aseguran que la oferta es “irrazonable, abusiva y potencialmente fraudulenta, violatoria del derecho de propiedad de los acreedores”.

El reclamo fue hecho por un grupo de 72 acreedores granarios que cuentan con más del 25% de la deuda de la empresa, un pasivo que supera los U$A 420 millones sobre los cerca de u$s 1600 millones que adeuda Vicentin. Este mismo grupo propuso un plan de salvataje para la agroexportadora en noviembre, nucleados en el Fideicomiso Acreedores Granarios Vicentin, que se propone como la salida para el salvataje de la firma agroexportadora.

"Un golpe al corazón de la cadena del agro"

En la comunicación, el grupo indica que “la quiebra y/o el desguace y/o una quita de la envergadura que plantea Vicentin, son un golpe al corazón de la cadena del agro, es decir, a cientos de Pymes de todo el país, que verán socavados sus capitales de trabajo, construidos con mucho esfuerzo durante décadas. Es por eso que este grupo trabaja firmemente para acompañar una alternativa de cara al Cramdown de Vicentin”.

“La mencionada propuesta ofrecerá el recupero del 100% de las acreencias para aquellos acreedores granarios que decidan acompañar la reactivación de la empresa, ya que, para una compañía en la situación de Vicentin, el aporte del sector proveedor de granos, es determinante para la continuidad de la misma”, añade.

En ese sentido, apunta que “el modelo de negocios que apoyaremos contempla también la voluntad explícita del gobierno nacional de proteger la industria nacional, las fuentes de trabajo, la competencia y evitar el desguace en el sector agro exportador, que se advierte con el “intento” de solución propuesto por la concursada”.

“La voluntad de Vicentin es plantear la dicotomía entre la quiebra o una propuesta abusiva -agrega-, pero trabajaremos incansablemente para exponer en las próximas semanas los detalles de una solución alternativa razonable y pensada para el crecimiento del sector y de la economía del país”.

Los beneficios de la propuesta del Fideicomiso

La propuesta ofrece el recupero del 100% de las acreencias para acreedores granarios que decidan acompañar la reactivación de la empresa, además de una serie de beneficios para la empresa agroexportadora.

Vicentin se beneficiaría con el sistema de capitalización de Fideicomiso en tanto no paga impuestos por la quita que efectivamente le está realizando a los acreedores.

La propuesta de Vicentin no es diferente a una venta de activos, pero los acreedores cobran menos de lo que valen.

Los accionistas de Vicentin, que se quedan transitoriamente con el 5% de la firma, y siguen designando a su gusto los administradores que van a dirigir el destino de la concursada.

Y, las impugnaciones y trabas legales de esta propuesta, si es que suponemos que el sr Juez apruebe su legalidad, serían tales que los cobros no llegarían nunca, y Vicentin seguiría en un proceso eterno de fazones sin pagar ni un centavo.

Finalmente, señala que “para los acreedores que pagan impuestos a las ganancias en Argentina, es conveniente no cobrar antes que aceptar esta propuesta”.

Agroclave