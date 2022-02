Cómo capturar un alacrán y contribuir desde Crespo a la generación de suero antitóxico

Estacion Plus Crespo

Desde este mes, la Municipalidad de Crespo se constituye como recolector de alacranes, con el objetivo de favorecer la formulación de dosis que son esenciales para atacar clínicamente los efectos del veneno del animal en el cuerpo humano. Acerca de la iniciativa, la responsable del Área de Salud Animal, médica veterinaria Andrea Colombara, manifestó a FM Estación Plus Crespo: “Hace un tiempo nos pusimos en contacto con la subsecretaria del Área de Epidemiología de Paraná, Silvina Saavedra, quien nos impulsó a recolectar estos especímenes para enviar al Instituto Malbrán, de Buenos Aires. Así estaremos contribuyendo a la generación de suero antitóxico que se necesita en todo el país, para tratar a aquellos pacientes que lo requieren cuando accidentalmente sufrieron una picadura de estos animalitos”.

La profesional confirmó la presencia de alacranes en Crespo, con lo cual la ayuda es posible. En tal sentido, afirmó: “Estamos tratando de armar un mapa de las zonas más problemáticas en cuanto a la existencia de estos arácnidos, de los cuales tomamos conocimiento mediante los llamados de vecinos. En esos casos, concurrimos e informamos a las familias cómo impedir que ingresen y qué recaudos tener en caso de producirse un contacto, ya que no atacan, sino que la picadura ocurre cuando accidentalmente los pisamos o metemos la mano donde ellos se encuentran y se sienten en peligro. Recomendamos no tirar venenos en los desagües, ya que tienen una especie de caparazón que impide que les afecte y en realidad lo que se logra no es ahuyentarlos ni matarlos, sino que salgan descontrolados hacia el exterior e ingresen en los hogares. Es esencial colocar rejillas sanitarias y tapar las grietas, como así también revisar o sacudir el calzado, las cortinas, los acolchados y demás”.

Los alacranes “buscan lugares húmedos y los grillos o cucarachas son su alimento favorito, con lo cual es factible observarlos en esta época”.

Para darle una finalidad útil al hallazgo, la médica veterinaria invitó a recolectarlos y llevarlos al municipio. Sobre la manera correcta y segura de hacerlo, indicó: “Al observarlos, no deben echarles ningún insecticida ni producto químico que pueda alterarlos, debido a que necesitamos que estén saludables. La forma de atraparlos es sencilla. No son veloces ni trepan por la superficie de vidrio, por lo que hay que colocarles un vaso o frasco por encima y de esa manera ya los inmovilizamos. Se desliza una hoja entre la superficie donde está y el vaso, luego se invierte sujetando el papel y ya está en condiciones de ser recibido. Los alacranes pueden mantenerse sin alimento y con el oxígeno del frasco hasta 15 días, pero llegado ese plazo estarán en situación extrema, por lo que pedimos que los traigan dentro de las 24 ó 48 horas en lo posible, para que lleguen en las mejores condiciones posibles”.

En cuanto a las instancias siguientes a la entrega por parte de los vecinos, la responsable de Salud Animal detalló: “Vamos a tenerlos un tiempo, hasta reunir una cantidad estimada y luego haremos el envío. Lo podemos tener uno o dos meses sin problemas, alimentándolos y manteniendo las condiciones de temperatura y humedad que requieren. Cuantos más ejemplares se puedan colectar es mejor, no sólo porque evitamos algún episodio no deseado, sino que facilitamos la generación de suero antitóxico. Se necesitan más de 1.000 para lograr la cantidad de dosis que se distribuyen entre las provincias”.