Elina Ruda: "Tenemos una convivencia muy buena en el Concejo"

Pasado el discurso del intendente Darío Schneider, la edil Elina Ruda -del Frente Crespo Nos Une-, expresó su satisfacción por las acciones de gobierno señaladas y se mostró entusiasta de las previsiones para el 2022. En diálogo con FM Estación Plus Crespo, manifestó: "Me parece que dos años seguidos con superavit, es el aspecto más destacable. Haber logrado nuevamente un equilibrio económico, habla de todo el proceso de inversión y desarrollo que se reflejó en el discurso. Hubo acciones transfomadoras, un proyecto que tuvo continuidad respecto de lo que fue la gestión iniciada en el 2015. Pero esencialmente, me enfoco en los anuncios. Me da mucha ilusión lo que se viene. Es hermoso tener un balance anual que da cuenta de un desarrollo en todas las áreas, pero a esta altura, todos sentimos que estamos volviendo a la normalidad, a los espacios de encuentro, de participación y eso impulso nuestras energías. Pasamos un período que significó una readaptación a la conviviencia, a la manera de gestionar, de pensar".

Con la mirada puesta en el futuro, la concejal agregó: "Me ilusiona tener por delante la Fiesta Nacional de la Avicultura, en un año tan significativo como es su 30ª edición. Hay mucho por hacer en un montón de aspectos, porque en esta ciudad nos caracterizamos por hacer cosas nuevas. La tecnologización de muchas gestiones han sido muy beneficiosas e incluso en lo que refiere a capacitación, a procesos educativos, hemos notado que la virtualidad también puede ser provechosa en ese sentido".

Mientras en los ámbitos legislativos provincial y nacional se advierte un clima álgido en términos de discusión política, Elina Ruda remarcó que a nivel local el ambiente es muy diferente: "Tenemos una convivencia muy buena en el Concejo, porque somos vecinos, nos conocemos, y respetamos que tenemos diferencias en la manera de pensar políticamente, pero eso no borra los vínculos que tenemos como vecinos. Hemos venido desarrollando años con un espacio de debate y de discusión interesantes. Hemos tenido por primera vez el acompañamiento de la oposición al votar el presupuesto municipal y eso es fruto de la posibilidad de agotar las instancias de diálogo, de fortalecer la comunicación. A veces no tenemos acompañamiento en los votos -que son las menos ocasiones-, pero responde a que hay un posicionamiento que también entendemos, porque lo vivimos como oposición en la Provincia y en Nación. Existen diferencias que hay necesidad de marcarlas. Me parece que son sanas, que a la gente le importa que discutamos de política, que tengamos visiones diferentes; pero lo central es la convivencia y acordar en todo lo que es posible y así funciona el Concejo Deliberante de Crespo".