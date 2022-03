"Estoy esperando que mi hija se estabilice emocionalmente para que pueda volver a la escuela", dijo una de las mamás denunciantes

Este lunes, dos denuncias fueron elevadas a la justicia, que deberá determinar si hubo actos de discriminación sobre alumnos que concurren sin barbijo o tapaboca a la jornada escolar. Mientras se aguarda que la magistratura se expida, Alba Blanco, una de las mamás denunciantes dio su testimonio a FM Estación Plus Crespo: "En mi caso, estuve haciendo la denuncia contra la directora de la Escuela Nº 203 Guaraní, por discriminación. Veníamos desde el año pasado con el problema que desencadena el uso del barbijo. Mi hija tenía molestias, dolor de cabeza, sangrado nasal, mareos y yo constantemente iba a la escuela a buscarla por esos problemas. En el último tiempo, ella se lo bajaba, porque no lo soportaba y quería evitar descompensarse para poder seguir su aprendizaje. Este año, desde el comienzo decidimos mandar a nuestros hijos sin el barbijo. Lo decidí como mamá y por su salud. Busqué las resoluciones del Ministerio de Salud, del Consejo General de Educación, me informé y como familia nos pareció lo mejor para nuestros hijos. Apoyándonos en las normativas, que sólo sostienen 'recomendaciones', decidimos que ella permanezca sin barbijo. No le va a hacer daño a nadie. Le presentamos la inquietud en una mesa, que tuvimos con directivos y maestras. Costó acceder, porque mientras tanto estaba un acto parado, ya que la directora quería sacarla de ser escolta de la bandera nacional, por no tener barbijo. Mi hija estuvo firme en su postura y nosotros la respaldamos. Estuvimos 40 minutos hasta que el acto se inició igual, con mi hija sin barbijo".

Aludiendo otra de las situaciones, la mamá relató: "Estando en el aula, la directora entra y aparta a la compañerita que estaba sentada con ella. Sienta a la otra nena en otro lugar, y deja sola a mi hija. Eso es un acto de discriminación, le va a afectar. De hecho, cuando me lo comentó la noté angustiada, nerviosa por eso. Desde ahí decidí no enviarla a la escuela, que esté bien en casa, tranquila, que no viva de nuevo lo mismo. Estoy esperando que mi hija se estabilice emocionalmente para que pueda volver a la escuela. Por ahora no concurre y veremos cómo se dan las cosas. Quiero que mi hija pueda terminar el año lectivo como corresponde y sino, la sacaré de la escuela y estudiará en casa".

"La denuncia fue por los actos de discriminación de la directora. No es contra ningún docente ni contra la escuela", precisó Blanco y agregó: "En la misma escuela hay alumnos a los que les ha sangrado la nariz y se han presentado los padres. Denunciar me pareció una manera de proteger a mi hija".

Alba Blanco sostuvo que muchas familias de la ciudad atraviesan episodios similares y que tras conocerse su decisión, ha recibido consultas y muestras de apoyo. En tal sentido, contó: "Es una cuestión de permanente diálogo entre los padres. Somos más de 200 familias, con hijos en diferentes escuelas, hay mamás y papás preocupados, que intercambiamos experiencias para buscar el bienestar de ellos. No entendemos las reacciones, porque así como hay casos de maestras que le han gritado a los chicos para obligarlos a usar el barbijo, hay directoras muy flexibles, que les permiten estar sin barbijo. Entonces, si un directivo puede ¿por qué otros no?. No tenemos respuestas concretas sobre eso. Sabemos también que los chicos de la secundaria se han empezado a defender ellos mismos".

