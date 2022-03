Reclaman urgente reparación de un puente sobre el único camino que conecta a productores con Crespo

Estacion Plus Crespo

Quienes transitan diariamente por el Camino del Medio, sostienen que "la falta de mantenimiento y las condiciones climáticas", son un combo que han provocado una grave consecuencia vial, afectando una etapa de la labor productiva de toda la región. En ese sentido, el productor Sergio Senger alzó la voz con un fuerte reclamo dirigido a las autoridades, ante una nueva situación. En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, explicó: "Estamos casi en vilo, quienes pertenecemos a la zona de Camino del Medio, conocido como 'el camino de la producción', ubicado al norte del acceso a Crespo. Estamos en inmediaciones a donde estaban las antigüas lagunas cloacales. Reconocemos que dentro de todo, se mantienen los caminos -los pozos se arreglan y se trabaja donde se hacen los pantanos y demás-; pero el problema que estamos teniendo es el puente. Está a casi 2 km de Crespo, por el Camino del Medio y se lo está llevando el agua. Tiene 8 filas de alcantarillas y la mitad de ellas, ya se las arrastró el cauce, y ahora con la erosión, estamos a punto de que se corte el paso. Es realmente preocupante, porque la producción que se saca por ese camino, no tiene otra entrada ni salida como para llegar a la ruta, a Crespo. Hacia San Rafael no hay buenos caminos y hacia Colonia Merou menos, por eso es la única vía que usamos y tenemos".

"No es de ahora, hace como 10 años que estamos reclamando por las condiciones de ese sector donde pasa el agua. La gente que lo estuvo mirando, después se fue y no han resuelto nada. Nadie nos da una solución a estas cosas y lo que necesitamos son respuestas concretas, acciones", afirmó el productor. Asimismo, reflexionó: "Es inadmisible que lleguemos al punto de tener producción sin poder sacar, que no podamos comcercializar lo que generamos, porque el paso por el puente es deplorable".

Senger sostuvo que las recientes precipitaciones han agravado la infraestructura aludida: "Las lluvias nos preocupan, porque ahora con unos 40 a 50 mm que cayeron fuerte, se desbarrancó una parte más. Apenas están quedando tres metros y medio para pasar. Es el paso obligado de camiones con alimento balanceado, producción avícola, tambo, camionetas con otros productos. Todo tiene que cruzar por ahí y día a día estamos rezando para que no se nos corte".

En cuanto a las gestiones en los organismos competentes, Sergio Senger indicó: "Lo ha venido a ver la directora de Vialidad Provincial, Alicia Feltes; el ministro de Producción, Juan Bahillo; lo han recorrido, pero hasta ahora no tenemos noticias y ahora el puente está en estado crítico. No es jurisdicción municipal, sino que Vialidad Provincial es quien tendría que hacerse cargo de estas cosas", concluyó, esperanzado en una pronta reparación.