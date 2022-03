Califican de "altamente exitosa" la campaña de donación a beneficio de familias correntinas

Estacion Plus Crespo

Habiendo finalizado la campaña organizada por Bomberos Voluntarios de la ciudad, a beneficio de familias afectadas por los devastadores incendios registrados semanas atrás en Corrientes, el presidente de la entidad bomberil dió un balance, denotando que la cruzada superó las expectativas de los organizadores: "Se reunió mucha mercadería, una cantidad que no pensábamos. Se logró generar un cargamento impresionante, con comestibles, medicamentos, agua, artículos de limpieza, elementos de higiene y uso personales. No tenemos palabras para terminar de agradecer este gesto de la comunidad, que es muy valioso", afirmó Héctor Weber a FM Estación Plus Crespo.

El dirigente reveló la modalidad en que se llevará a cabo la entrega y refiriéndose a la próxima instancia, reveló: "Cuando arrancamos la campaña, pensábamos en ir a una sola localidad. Pero a medida que fueron ingresando tantos artículos, empezamos a contactarnos con otros cuarteles de allá, para ir programando y organizando la logística. La idea es entregar la mercadería en mano a la gente, donde haya necesidad y así lo haremos, es ayuda que vamos a entregar en mano, sin intermediarios. Bomberos nos guían y acompañan, pero nos vamos a encargar de la entrega".

Héctor Weber hizo saber de una acción más que también reconforta a quienes componen el cuartel: "Cáritas de la Parroquia San José ha confiado en nosotros su colecta. Sabiendo que viajábamos, hemos coordinado y la ropa y calzado que han reunido con este mismo fin, lo estaremos llevando para repartir en las localidades correntinas afectadas. Asumimos con gusto ese compromiso y la gente que ha colaborado con esa institución, puede estar tranquila que también llegarán sus donaciones en forma directa".

Por estos días, Bomberos Voluntarios estaría en camino, pero una lamentable situación imprevista ha modificado el cronograma. "Dado el accidente sufrido por uno de nuestros bomberos, hemos decidido reprogramar. Su salud está atravesando 72 horas cruciales, por lo que pasado ese tiempo, definiremos salida, probablemente para la semana que viene. Viajamos con el equipo de la Municipalidad, pensamos que por la cantidad, lo vamos a completar, porque ha sido una campaña solidaria altamente exitosa".