Alberto Fernández en Paraná: “No hay mejor inversión que la educación”

“La educación técnica forma estudiantes para encontrar una salida laboral aplicada, ser una herramienta de la industria y generar valor agregado a nuestros sistemas de producción”, remarcó el mandatario entrerriano y valoró la labor de los docentes.

Durante el acto, Bordet felicitó la “decisión política” del presidente Fernández de reiniciar la construcción de escuelas que fueron paralizadas durante la gestión nacional anterior y mencionó que muchas se culminaron con fondos provinciales. “Las escuelas agrotécnicas son fundamentales para Entre Ríos, para que nuestros chicos puedan asistir, tener los conocimientos necesarios y después aplicarlos en las economías regionales de cada lugar”, indicó.

“Esta decisión del gobierno nacional la compartimos plenamente. La educación técnica forma estudiantes para encontrar una salida laboral aplicada, ser una herramienta de la industria y generar valor agregado a nuestros sistemas de producción”, remarcó el gobernador. Al referirse a la institución que se inauguraba dijo que “es un gran continente para que nuestros gurises se formen y no tengan que migrar para estudiar”.

Por otra parte, valoró el acompañamiento del Presidente a los productores entrerrianos, poniendo como ejemplo el trabajo realizado con el gobierno nacional para sostener las fuentes laborales de la empresa SoyChu, luego de que sufriera un incendio. También resaltó los créditos que se facilitaron a los productores agropecuarios por la sequía. "Usted ha estado siempre al lado del campo entrerriano”, agregó Bordet en referencia al Presidente.

Asimismo, el gobernador de la provincia rindió homenaje al militante peronista desaparecido por la última dictadura militar, Claudio Fink, cuyo nombre lleva la calle en la que se encuentra emplazada la escuela.

Por último, el gobernador se dirigió a la docencia entrerriana. Realizó un reconocimiento a su tarea educativa y reiteró nuevamente su compromiso de que el salario docente esté por encima de la inflación.

La educación, una inversión

A su momento, el presidente Alberto Fernández destacó la historia de la escuela y aseguró que es importante que “las y los jóvenes encuentren una salida laboral rápida, más allá de seguir estudiando. Esta escuela le va a servir mucho a una provincia que es parte de la Mesopotamia y está rodeada de ríos. La riqueza está en tener conocimiento, ciencia, tecnologías para aprovechar mejor los recursos que tenemos. No nos sirve de nada una vía navegable si no tenemos embarcaciones que saquen la producción. No hay mejor inversión que la educación, porque un pueblo que no accede al conocimiento se queda en el camino”.

Realizó luego sendos reconocimientos, al ex gobernador Jorge Busti quien comenzó el proyecto; a la legisladora Blanca Osuna que gestionó el terreno para construir el edificio; y a la actual vicepresidenta Cristina Fernández, quién siendo Presidenta tomó la decisión de construir esta y otras escuelas de similares características. “A mí me queda lo más grato, que es poner en marcha este nuevo edificio muy moderno y le agradezco a Gustavo Bordet por ayudar a culminar este trabajo”, agregó.

La unidad como bandera

Tras mencionar el contexto mundial que se vive por la pandemia primero, y ahora por la guerra, el presidente remarcó que “cuando se viven momentos difíciles hace falta que nos unamos, porque juntos podemos hacer mucho más. Es hora de terminar con las discusiones, ya discutimos y nos diferenciamos. Es hora de que después de tanto dolor y pérdidas y teniendo que enfrentar los efectos colaterales de la guerra, estemos juntos”.

“Todos tienen que entender que somos parte de una comunidad y que todos tenemos que hacer algo para contribuir a que todo mejore. Una sociedad es una sociedad cuando todos crecen y se desarrollan, no solo unos pocos. Vamos a seguir trabajando para Entre Ríos, porque es parte de la Argentina y debe ser atendida como cualquier otra provincia. La sociedad en la yo crecí fue una llena de obstáculos y tenemos la obligación de que nuestros jóvenes tengan menos dificultades. El futuro es de ustedes y nosotros vamos a ayudar a que sea mejor”, concluyó el Presidente dirigiéndose a los jóvenes presentes.

En la oportunidad se entregaron alrededor de 60 netbooks a estudiantes del segundo y tercer año de la escuela en el marco del programa nacional Conectar Igualdad. Por otra parte, el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, entregó al titular del Consejo General de Educación, Martín Müller, la documentación correspondiente al plan de mejora y equipamiento para talleres, laboratorios y espacios productivos de la escuela, por un monto de 20 millones de pesos. Ambas autoridades firmaron también las actas para la implementación de la secundaria profesional, que habilita la entrega de cinco lotes en las localidades de San José, Valle María, San Jaime de la Frontera, Quebracho y San Benito donde se construirán otras escuelas.

También acompañaron al Presidente y al gobernador la vicegobernadora Laura Stratta; el intendente de Paraná, Adán Bahl; el rector de la escuela que se inauguraba, Silvio Rodríguez, así como otras personas del equipo educativo; ministros, ministras, funcionarios, funcionarias, intendentes e intendentas, legisladores y legisladoras nacionales y provinciales.

Sin estereotipos

La estudiante, María de los Ángeles Reinoso fue la encargada de tomar la palabra para representar a sus compañeros. Manifestó que era “un día muy especial, tenemos el edificio propio que tanto deseamos. Esta es la única escuela con el título de técnico en construcción naval, una formación más que relevante en una ciudad y una provincia que cuenta con uno de los ríos más importantes de nuestro país. Posee una amplia salida laboral, y nos brinda conocimiento y habilidades para proyectar, calcular diseñar y construir embarcaciones”.

Invitó a otros estudiantes a sumarse a la institución y finalizó diciendo que “como mujer quiero demostrar que no hay estereotipos para ser técnica constructora naval", completó la joven.