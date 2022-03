Asumieron las nuevas autoridades de la Filial Crespo - Seguí de AGMER

Claudia Schira, Melisa Enrique y Florencia Stricker, encabezan la nueva comisión que conduce la filial de AGMER que nuclea a docentes de Crespo y Seguí. El mandato se extenderá hasta el 2025.

En el marco de dicho acto, la secretaria general de la Seccional Paraná de AGMER, Cristina Miño, expresó a FM Estación Plus Crespo: "Tenemos 8 filiales en el departamento Paraná y consideramos que conforman un proyecto político muy fortalecido, ya que cada compañero tiene una conducción donde ser escuchado y acompañado en lo que necesida. Nuestra prioridad está en la defensa de la escuela pública, y la defensa de los derechos de los compañeros. Celebramos lo que desde esta ciudad también se haga en este sentido".

En consonancia con ese pensamiento, el secretario de Prensa de la conducción provincial del gremio, José Manuel Balcala, agregó: "Venimos a apoyar que se le dé continuidad al trabajo de fortalecimiento que viene haciendo la Filial Crespo-Seguí, teniendo en cuenta que nos caracteriza la voluntad de buscar puntos de acuerdo y valorizar lo que nos une, en defensa de los derechos de los trabajadores de la educación. Es muy importante hoy poder estar en Crespo, porque entendemos que desde las filiales y seccionales del interior, se hacen grandes aportes a nuestro sindicato. En las localidades que no son precisamente la capital provincial, encontramos muchos afiliados con iniciativas y ganas de generar mejores condiciones. Además, el compañero que es referente de AGMER en estos territorios, recibe de primera mano la demanda del maestro/a, del profesor/a, y eso nutre nuestra presencia federal del sindicato".

Claudia Schira, nueva secretaria general de la Filial "Cristina Serra", afirmó que "existen propuestas para afiliados y no afiliados. Los afiliados tienen tratamiento especial por ser aportantes, pero es abierto a todos. Nos interesa construir un espacio de puertas abiertas". Desde ese concepto, hizo saber que "las instalaciones con que contamos, ubicadas en Avda. Independencia 1433 -entre Av. Humberto Seri y San Martín-, son más amplias que el local anterior y nos permite desarrollar una mayor cantidad de actividades, incluso en forma simultánea. Hemos decidido distintos momentos del día para la atención al público, como para que sea de fácil acceso para los docentes de Crespo y Seguí. Los estaremos esperando los lunes, de 19:00 a 22:30; los martes de 10:00 a 12:00 y nuevamente a partir de las 19:00; los miércoles también se ofreció a disponer de una franja horaria una persona que ya no está en la comisión, pero seguirá colaborando y eso es valorable, es muestra de que le gustó participar. Y los jueves estará abierto de 9:00 a 11:00".

"Melisa estuvo a cargo en un momento dificil para todos, en un punto hubo pocos compañeros, ya que algunos se trasladaron. Era necesario fortalecer con más presencias, para que el trabajo planteado se pueda plasmar. Tuvimos que cerrar por la pandemia, pero ya desde diciembre -cuando pudimos abrir de acuerdo a los protocolos-, hicimos un Taller de Teatro, que prácticamente está conformado como una compañía independiente, que ha hecho varias presentaciones. El Taller de Ajedrez empezó con sus clases y así, de distintas maneras se van sumando propuestas", comentó Schira.

Melisa Enrique concluyó su mandato, pero continúa integrando la comisión. En cuanto a su experiencia, detalló: "Fue un período bastante largo por la pandemia, pero nos quedamos igualmente muy contentos con todo lo que se logró. Desde un principio, quisimos tener una filial abierta a los compañeros docentes, que puedan venir y preguntar o gestionar sus necesidades y se concretó. Nos planteamos ofrecerles otras cosas, y así se abrieron talleres que los benefician a ellos y sus familias. Se gestionó un buen número de beneficios sociales, como el ajuar y los pagos correspondientes a los nacimientos, que hubo muchos en pandamia. Fue un mandato positivo y como me gusta estar en lo que me comprometo, considerando que fui mamá en pandemia, no iba a poder con todo, por eso decidí ahora estar como secretaria adjunta. Me motiva de este grupo que veo muchas ganas de trabajar y de seguir con los proyectos".

Los docentes de Seguí también tienen representación entre las principales autoridades de la filial. Florencia Stricker, asume como secretaria gremial y ante ello comentó: "Estoy radicada en Seguí, trabajando en una escuela primaria y secundaria de adultos de esa localidad. Me sorprendió el llamado de Claudia Schira, me gusta trabajar institucionalmente, así que me comprometí a dar lo mejor. Estoy muy contenta por la oportunidad y por agradezco que me hayan tenido en cuenta", concluyó.