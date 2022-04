Femicidio en María Grande:“Le pegaba y pegaba con la mochila” que tenía un motor

El sábado por la noche, María Belén Olotte, de 25 años, fue asesinada a manos de su ex pareja, Gustavo Rochi, quien, tras el hecho, habría intentado quitarse la vida y permanece internado en el hospital San Martín bajo custodia policial.

Johana Martínez, una testigo del brutal femicidio habló con El Once, y contó que fue la única que se acercó al escuchar los gritos, pero ya era tarde.

“Por la ventana se escuchaban los gritos”, salió para ver qué pasaba y pudo ver “a un hombre que pegaba y pegaba con una mochila, pero no sabíamos qué era. Pensé que eran dos borrachos que se estaban peleando entre hombres, nunca pensé que era una mujer”, relató la mujer.

“Le pegaba con la mochila, después revisamos cuando andábamos buscando el DNI de la chica, para saber quién era y había un motor, con eso le rompió la cabeza”, agregó.

Johanna indicó que cuando llegó hasta el lugar, la joven “ya estaba agonizando y enseguida se murió. Es horrible, no duermo, estoy aterrorizada y tengo una psicóloga que me habla”.

Tras ello, agregó que Rochi “se fue corriendo antes que yo llegara. Ni lo vi, sé que son vecinos, pero hace poco que vivó acá y no los conozco”. Otros vecinos le contaron que la pareja “había estado momentos antes en la plaza peleando, pero la gente no se mete; quizás si alguien se metía, la chica no estaría muerta. La única que se atrevió a meterse fui yo, pero ya era tarde. Quizás los conocían y no se querían meter”, agregó.

Finalmente, y consultada sobre la situación que le toca vivir, en la tarde de este lunes debe prestar declaración en Paraná, Johana afirmó: “Es difícil, el asesino vive en la esquina de mi casa, pero yo no lo conocía, a la víctima tampoco”.