Todos los detalles de "la revancha" de MasterChef Celebrity: cuándo empieza y quiénes participarán

A pesar de que a lo largo de tres temporadas, el rating de MasterChef Celebrity fue en descenso, el reality sigue siendo uno de los programas más elegidos por el público, motivo por el que Telefe y Boxfish decidieron apostar a su continuación en la pantalla con La revancha. ¿De qué se trata esta nueva competencia? nada menos que del regreso de exparticipantes que quieren reivindicarse y levantar un trofeo.

Con la conducción de Santiago Del Moro y Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui como jurados, el ciclo debutará en el canal de las pelotas el próximo domingo a las 22.15 y tendrá una edición semanal. Los nueve participantes serán Analía Franchín, Vicky Xipolitakis, El Polaco y Sofía Pachano, quienes formaron parte de la primera entrega; María O’Donnell, Georgina Barbarossa, de la segunda: y como representantes de la última temporada estarán Vicky Braier -conocida como Juariu-, Joaquín Levinton y Mica Viciconte, quien se consagró como ganadora.

"El día que me llegó la propuesta de @masterchefargentina dudé mucho si aceptarla o no porque esto significaba dejar otros trabajos en los que estaba súper cómoda. Me animé porque los desafíos en la vida están buenísimos, porque el que no arriesga no gana", reveló Viciconte a raíz de su victoria. Y sumó: "Arranqué a competir siempre sabiendo que quería entrar para dejarlo todo y eso implicaba estudio, esfuerzo, dedicación y sacrificio. Y de eso se trata la vida, de seguir y darlo todo... ¡Siempre competí en buena ley y con las reglas permitidas!".

Además, destacó que gracias al programa pudo encontrar su "lugar favorito" en una cocina y estar cerca de profesionales a los que admira como De Santis, Martitegui y Betular. "Me enseñaron su conocimiento y su experiencia que es impagable", puntualizó y también destacó la amabilidad de Santiago Del Moro.

Y conociendo su espíritu competitivo, no hay dudas de que la marplatense está dispuesta a levantar el trofeo nuevamente, aunque la competencia no será fácil, ya que el resto de los participantes también llegó hasta las instancias finales de cada temporada. Sin ir más lejos, Franchín y Barbarossa fueron finalistas pero perdieron ante Claudia Villafañe y Gastón Dalmau, respectivamente.





Noticias Argentinas