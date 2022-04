La queja de Macri desde EEUU: "Cuando se imprime plata como en Argentina, tenemos esta inflación descontrolada"

Al concluir una de sus dos conferencias que brindará esta semana en la Universidad de Georgetown, Mauricio Macri habló con la prensa argentina y dejó tajantes críticas contra el Gobierno de Alberto Fernández por la indomable suba de precios. También se refirió a las elecciones del año que viene y contó cómo está la relación entre los principales referentes de Juntos por el Cambio.

“Cuando se imprime plata como en Argentina, el resultado es la inflación descontrolada que tenemos”, lanzó el exmandatario desde Washington. Y agregó con vista a las elecciones. “Mi única preocupación hoy pasa por consolidar la unidad de Juntos por el Cambio, clarificar el para qué vamos a volver al poder y comprometernos a hacer lo que hay que hacer para sacar adelante al país”.

Durante la charla ante unos 100 invitados y alumnos de Georgetown, muchos de ellos argentinos, le preguntaron por sus ganas de volver a ser candidato y su respuesta no aclaró mucho más de lo que ya se sabe. “Es muy importante que estemos sólidos y tengamos claro por qué vamos a volver. Argentina necesita pasar por un cambio muy profundo”, indicó.

Al ser consultado por su reciente mediación en la interna del PRO, entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, el ex jefe de Estado dejó en claro: “Somos un equipo”.

Macri estuvo acompañado por los ex funcionarios de su gobierno Gabriel Sánchez Zinny, ex ministro de Educación bonaerense, Fulvio Pompeo, ex secretario de Relaciones Internacionales, y Julieta Herrero, ex directora general de Discurso de Cambiemos.

En otro tramo del discurso, habló de cómo EEUU ve a la Argentina. “Acá hay gente que sigue creyendo en Argentina, a pesar del presente tan complicado que tenemos. Saben que se puede volver al rumbo que tuvimos entre 2015 y 2019 y están esperando. Más que nunca saben que las cosas van a cambiar”, aseguró.

Y dejó fuertes definiciones sobre Venezuela y Rusia. “La postura del país con respecto a Rusia es débil, siempre débil, lo mismo que el giro que damos otra vez con Venezuela. Es un tema del Gobierno, los descalifica a ellos, no a los argentinos. El mundo sabe que tenemos un compromiso con la libertad y que no avalamos a la dictadura venezolana”, siguió.

“Tenemos que pelear. Logramos estar entre los mejores países del mundo hace 100 años y vamos a lograrlo de nuevo, estoy seguro de eso. No podemos aceptar que nuestro destino sea irnos del país”, le dijo a los alumnos y repitió varias veces la idea de que “el populismo es muy peligroso”.





Noticias Argentinas