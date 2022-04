Pidieron Justicia en Viale por la joven quemada con aceite por su ex pareja

Priscila Metz, de 25 años, fue atacada por su ex pareja quien le arrojó aceite hirviendo en el rostro, le rompió el celular con una maza y le quebró sus anteojos. La víctima había ido hasta la casa de su ex pareja, con la que tienen un hijo en común de 5 años, el lunes a la mañana para recibir el dinero de la cuota alimentaria y fue ahí cuando el sujeto la agredió e intentó matarla.

Según había informado la policía de Viale, Metz era víctima de violencia de género por parte de su ex pareja y no es la primera vez que sufría agresiones.

Tras el intento de femicidio, familiares y amigos de Priscila Metz, realizaron por la noche de este miércoles, una marcha en la localidad pidiendo “Justicia”.

La comunidad se movilizó desde el banco rojo que simboliza el repudio a la violencia de género, ubicado en la plazoleta de zona de calles 24 de septiembre y San Martín de Viale. Rogelio y Susana, padres de la joven, se hicieron presentes en la marcha.

Priscila cursa el segundo año de la carrera de Enfermería que se dicta en la localidad. Sus compañeras de estudio acompañaron el pedido de justicia.

En este sentido, Araceli contó: “La mayoría de las que estamos acá cursamos con Priscila la carrera. Esto nos involucra a toda la comunidad en general, y no solo a mujeres”.

Ayelén, por su parte, manifestó: “Queremos apoyarla y animar a todas las mujeres a denunciar y que se acuerden que no están solas.

Lamentablemente este suceso le ocurrió a Priscila, pero afortunadamente ella está bien”. Dijo que no lo conocen a la ex pareja de la joven.

Sheila aseveró. “Hoy el damos el apoyo a Priscila y mañana o cuando sea, se lo daremos a la chica que lo necesite. Estamos siempre presentes”.

Otra joven, Yenifer, quien también es amiga de la joven agredida, contó: “Priscila es muy buena persona, es de oro. No tiene drama para nada”.

Sofía, amiga también de la chica, aportó. “Es muy buena piba, no se merece lo que le ocurrió, como no se lo merece nadie”.

Sus amigas dijeron que la joven “no podía salir tranquila a la calle, él todo el tiempo la perseguía. Si iba a tomar mate a la plaza, él se aparecía. La acosaba, si bien estaba separada de él, cuando ella iba a cursar, él la amenazaba. Le mandaba mensajes cuando estaba cerrada la escuela, preguntándole dónde estaba. Cuando ella se quedaba charlando con nosotras, él le mandaba mensajes que porqué se demoraba, él decía que seguramente andaba en otro lado. Ella misma nos contó que la golpeaba”.

“Estamos acompañando esta marcha porque no podemos permitir como sociedad que sigan ocurriendo estos hechos En mi caso y junto a otros padres, venimos luchando por un caso de abuso, desde hace cuatro años esperando que la justicia termine por meter preso al abusador: ya fue condenado pero esta justicia garantista siempre le da todos los derechos al victimario y no a las víctimas. Estamos acá por un caso igual: los padres están sufriendo el dolor y la persecución de un enfermo que por poco no termina con la vida de una chica, y la justicia siempre llega tarde”, entendió un hombre que caminó pidiendo Justicia, en este caso por lo sucedido a Priscila Metz. “Como sociedad no podemos permitirnos que nos sigan matando a nuestros hijos, que sigan abusando y violando a nuestras hijas; tenemos que movilizarnos y cambiar esta realidad”.

"Priscila es mi sobrina y ahijada", contó otro hombre que se sumó a esta movilización. “Tenemos mucha indignación, ojalá se resuelva pronto”, agregó.“Los delincuentes están libres y los demás, debemos guardarnos de ellos”

Los papás de Priscila se hicieron presentes en la movilización. Susana y Rogelio confirmaron a El Once que Priscila fue dada de alta y “está en casa, contenida por nosotros, su familia”, dijeron.

Román Aguilar, acusado de intentar matar y quemar con aceite hirviendo a Priscila Metz, llegó ayer martes hasta el edificio de Tribunales, en libertad, y tras el inicio de la audiencia judicial en la que se iba a resolver su situación procesal, se dispusieron 48 horas de espera -bajo custodia policial- mientras será tratado en el Hospital Escuela de Salud Mental dado que, según adujo, sufrió un ataque de pánico.

Al respecto, el papá de la chica, dijo: “Es lo que pasa siempre, no se puede hacer nada, porque es la justicia que tenemos. Los delincuentes están libres y los demás, debemos guardarnos de ellos”.

Y respecto del ataque de pánico, Rogelio entendió: “Son asesorados por los abogados que tienen de defensa. Es obvio que va a pasar eso, y es seguro que va a quedar libre”.

A su vez opinó: “Él (Román Aguilar) había preparado todo para atacarla. Hacía días que venía preparando todo, la venía llamando diciéndole ‘vení que vamos a arreglar todo. Te voy a dar plata para el nene’, y eso era para que ella fuera a su casa”.

Su papá mencionó que él fue “amenazado de muerte, un montón de veces” por la ex pareja de su hija. “Incluso ha tenido que ir la policía a decirle que se fuera. Era la costumbre que tenía. Iba a casa y gritaba. Hasta me robó y fue la policía a secuestrarle las cosas”. Al preguntarle a qué se dedica Aguilar, el papá de la joven atacada manifestó: “Es delincuente”.

Su mamá, por su parte, aseveró: “En varias oportunidades (Priscila) lo denunció. No la dejaba salir. Incluso él nos echaba la culpa a nosotros de que la alejábamos de él. Pero si la relación no funciona, si viven discutiendo, la criatura está en el medio, no es un matrimonio sano, ni para ellos, ni para la criatura”.

Cómo padres pensamos en nuestra hija y en nuestro nieto. Le planteamos que si la situación no mejoraba, no tiene sentido que sigan. Insistieron en seguir la relación y todo fue peor. Siguieron las denuncias, las restricciones”.

Al ser consultado sobre si Aguilar tenía restricciones de acercamiento, los progenitores de la chica contaron que sí y que “no las cumplía siempre”.

“Había un montón de denuncias hacia él. Tengo todo guardado”, dijo Susana. Y agregó que eran radicadas, “por la violencia hacia ella”.