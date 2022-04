Ciclista terminó enyesada, tras incidente vial con una moto que siguió su marcha

Estacion Plus Crespo

Días atrás, una mujer que promedia los 35 años de edad, radicada en Crespo, se vio involucrada en un siniestro vial. A diferencia de lo que tradicionalmente ocurre en las colisiones, en este caso, la otra persona partícipe se fue de la escena. En medio de las atenciones médicas que ha estado recibiendo la joven, su pareja precisó a FM Estación Plus Crespo: “El martes a la tardecita, alrededor de las 19:20 aproximadamente, mi señora iba en bicicleta por calle Yrigoyen y cuando había avanzado unos metros sobre 3 de Febrero, de repente le aparece una moto de costado -que antes habría esquivado a un vehículo que maniobraba en la dársena- y la choca, continuando la marcha por 3 de Febrero. Ella al caer no pudo ver ningún detalle en particular. Sí escuchó que un matrimonio que iba a esa altura de la vía aeróbica le gritó que vuelva, pero siguió su marcha”.

El joven agradeció en nombre de su pareja a esos caminantes y un comerciante de esa esquina, que la auxiliaron y relató: “Mi señora se repuso y pese a un dolor fuerte en la muñeca, continuó caminando con la bicicleta de tiro. Al hacer 100 ó 200 metros, notó que se le empezaba a hinchar y concurrió a hacerse revisar en un centro asistencial”.

La secuela se conoció con precisión en las 48 horas posteriores, sobre lo cual detalló: “En la primera consulta con un traumatólogo, le indicaron que no había gravedad, le prescribieron medicamentos y que concurra a sesiones de kinesiología. Como pasó todo un día y seguía con mucho dolor, hicimos una interconsulta en otro centro asistencial y el traumatólogo le encontró una fractura en la muñeca y le pusieron yeso. Así está desde la tarde de este jueves”.

"Al principio hicimos una exposición, como para dejar sentado lo que pasó, cuando supuestamente mi mujer no tenía lesiones y con los remedios era suficiente. Recién ahora supimos que había sufrido algo más grave", afirmó la pareja de la accidentada y agregó: "Nos enfocamos en que se recupere. Por suerte yo tengo obra social y a ella como adherente, le cubre gran parte de los gastos que hemos tenido. El malestar nuestro es la actitud, el no haber parado a ver qué tenía o haberse comunicado para saber cómo estaba. Es lo mínimo que alguien debiera hacer, porque cualquiera puede atravesar por una colisión, pero la solidaridad tendría que ser lo primero".