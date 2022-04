Detectaron cazadores de jabalíes en Paraná Campaña

Estacion Plus Crespo

En el marco del Plan Integral de Seguridad Rural, las seccionales de Brigada del Departamento Paraná -una con asiento en el Parque Industrial de la capital provincial y la restante en la ciudad de María Grande-, junto a las comisarías dependientes de la Jefatura Departamental Paraná, realizan asiduamente recorridas, puntos de parada, operativos de identificación vehicular y de personas, en toda la jurisdicción. Al referirse a esa dinámica planificada y articulada, el Crio. Leandro Peralta señaló a FM Estación Plus Crespo: "La presencia activa en el ámbito suburbano, rural, caminos vecinales, rutas provinciales y nacionales, tiene como principal objetivo la prevención del delito, sean abigeatos y/o contra la propiedad; como así también la ejecución de medidas tendientes a disminuír la infracción de legislación provincial en vigencia".

En relación a la reciente intervención de la Brigada de Prevención Delitos Rurales Paraná, quien dirige la misma, sostuvo: "En circunstancias de llevarse adelante un operativo en cercanías de Hasenkamp, más precisamente en la intersección de Ruta Nacional Nº 12 y el camino de ripio que dirige a General Güemes; es que se detectó la presencia de cazadores de jabalíes sobre dicho camino de acceso. Allí se identificó a tres hombres -de 20, 43 y 56 años de edad-, que se conducían en una pick up Chevrolet, cabina simple, en la que transportaban dos animales de la fauna silvestre, siendo de la especie Chancho Jabalí, eviscerados, sin cuerear y con cabeza, de aproximadamente 40 kilos cada uno".

Uno de los infractores poseía licencia de caza, pero no cumplía con otras exigencias legales, sobre las cuales Peralta detalló: "Carecía de autorización de productores agropecuarios para ingresar al campo y se encontraba ejerciendo la actividad cinegética en horas nocturnas, valiéndose de luz artificial, maniobra terminantemente prohibida, por la desventaja con la potencial presa. En consecuencia, se procedió a labrar el acta de infracción por violación a la Ley Provincial de Caza Nº 4841, secuestrando un Fusil, tiro a tiro, calibre .308 marca MOSSBERG, con mira telescópica. El sujeto aportó documentación y licencia habilitante para el manejo de armas. No se decomisó la carne de los animales salvajes que les fue hallada, siendo restituída para su aprovechamiento alimenticio", apuntó el funcionario.

Los otros dos sujetos no tenían acreditación alguna, ni siquiera ostentaban la condición de Legítimos Usuarios de armas de fuego. En torno a ellos, el Jefe Brigadista indicó: "Se localizó en su poder dos armas de fuego: una escopeta calibre .12 marca HATSAN y un fusil calibre .223 marca CZ, de los cuales aportaron documentación, pero no pudieron justificar la tenencia, ya que no son usuario de armas habilitados por la ANMAC -Agencia Nacional de Materiales Controlados-".

Los efectivos especializados dieron los pormenores a la Fiscalía de Investigación y Litigación, desde donde se dispuso el inicio de un legajo por Tenencia ilegal de armas, en infracción al artículo 189 Bis del Código Penal Argentino. "Fueron identificados ambos en el lugar, secuestrándose las armas y remitiéndolas a la Dirección Criminalística, para su peritaje de aptitud y funcionamiento", concluyó el comisario.