Padre Marcelo Cattáneo: "Dios no puede hacer milagros en un ambiente tóxico"

Este 1º de Mayo, la comunidad de la Parroquia San José veneró a su Santo Patrono. La celebración litúrgica fue presidida por el Superior Provincial de la congregación Siervos del Verbo Divino, Padre Marcelo Cattáneo. "Quiero desearles a todos un muy felíz día, en esta fecha que no es sólo para un saludo protocolar, sino para reflexionar", comenzó diciendo el religioso en su homilía.

Cattáneo recordó que "San José es un personaje silencioso, pero clave en la vida de Jesús de Nazaret. La sabiduría y la integridad de una persona se forjan desde pequeños, en la casa y es de sus padres que provienen estas características de Jesús. Viene de su hogar, de su familia, del ejemplo que le ha dado su padre terrenal. Se desprende entonces, que el hogar de Jesús era un ambiente sano y saludable".

Ahondando en esa línea de pensamiento y trasladando el concepto a la práctica de estos días, el sacerdote explicó: "A veces pedimos salud y trabajo, pretendiendo que se produzcan de repente, casi mágicamente. Pero Dios no puede hacer milagros en un ambiente tóxico. El pueblo hoy está con síntomas de enfermedad. No estamos preparados para recibir los milagros o esas bendiciones de Dios. Entonces hay que hacer un cambio. Si queremos que él actúe en nuestro medio, purifiquemos nuestra vida, nuestro lugar, nuestro barrio. Las siuaciones que vivimos en nuestro país y que todos conocemos, nos hacen darnos cuenta que no estamos bien. No se necesitan títulos universitarios para saber vivir, sino sabiduría -que es el conocimiento de la vida misma, en el día a día, desde los valores-. Más allá de nuestras ideologías y posturas políticas, debemos mirar lo que hacemos y decimos, haciéndonos responsables del ambiente que vamos generando, creando, habilitando y facilitándole a Dios. No hace milagros donde no es bienvenido, donde no es acogido, porque respeta hasta lo último la voluntad del ser humano. Busca corazones dispuestos".

"A nuestro país le está faltando bastante de esto, casi que hemos dejado a Dios de lado", afirmó Cattáneo y agregó: "Trabajemos hasta que en nuestros hogares se hable y se obre bien, hasta que vayamos habilitando que Dios esté entre nosotros, hasta que vayamos creciendo en sabiduría. La receta está en lo que dijo Pablo, que todo lo que digan y hagan lo hagan en nombre del Señor. Hay que sanear la vida diaria, nuestro entorno, volver a Dios con mente y alma, para que nos acompañe en nuestro camino".

Tras la celebración religiosa y la tradicional procesión por las calles del barrio homónimo con la imágen de San José, se desarrolló el almuerzo y baile patronal, coronando una fecha festiva para los creyentes.