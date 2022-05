Aborto en EEUU: qué implicancia tiene el fallo en la Corte y por qué genera tanto rechazo

Se filtró un borrador de la Corte Suprema que indica que una mayoría de jueces del más alto tribunal estadounidense apoya revocar el fallo legal Roe vs. Wade, el cual protege al aborto como un derecho constitucional.

Este documento fue difundido el pasado lunes y, este martes, la Corte Suprema confirmó su autenticidad (aunque adviritió que no es una decisión definitiva).

Su publicación ha generado el rechazo de quienes están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, mientras quienes se manifiestan en contra se encuentran en plena celebración y esperando a que se confirme el fallo el próximo julio.

En el caso de los representantes de los dos partidos políticos principales del país, reaccionaron en ambos sentidos. Joe Biden también hizo eco de este anuncio al decir que “recaerá sobre nuestros cargos electos en todos los niveles de gobierno proteger el derecho de una mujer a decidir”.

Qué es Roe vs. Wade y qué implicaciones tendría su revocación

En 1969, una mujer llamada Norma McCorvey (bajo el seudónimo “Jane Roe”), quien en ese entonces tenía 25 años, desafió a las leyes de Texas sobre el aborto.

En esa fecha, el estado prohibía la interrupción voluntaria del embarazo por no estar contenido en la Constitución, a excepción de casos en los que la vida de la madre estuviera en peligro.

Henry Wade, fiscal de distrito del condado de Dallas, se manifestó como defensor de la ley contra el aborto. De allí, el nombre de la batalla legal Roe vs. Wade.

La joven estaba embarazada de su tercer hijo, pero había sido violada. En ese entonces, había presentado su caso en tribunales, pero su alegato fue rechazado y fue obligada a dar a luz.

Recién en 1973, su apelación llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, donde su caso se escuchó junto con el de Sandra Bensing, una mujer de Georgia de 20 años.

Ambas, alegaron que las leyes de aborto en Texas y Georgia iban en contra de la Constitución porque violaban el derecho de la mujer a la privacidad.

Tras esto, los jueces de la Corte dictaminaron que los gobiernos carecían del poder para prohibir los abortos y decidieron que el derecho a interrumpir el embarazo se encontrara protegido por la Constitución.

Es por esto que, si se anula Roe vs. Wade, el aborto recaerá en las legislaturas estatales para decidir sobre el tema. No se volverá ilegal en todo el país de inmediato, pero se estima que alrededor de la mitad de los 50 estados de los Estados Unidos prohibirán los abortos, ya que en algunos se han discutido varias leyes sobre el tema en los años anteriores.

Fuerte rechazo

Esto claramente ha generado repudio entre el público en general, el cual ha salido a marchar a las calles. Pero también, quienes salieron a alzar la voz en contra del fallo fueron las actrices y figuras de Hollywood.

En ese sentido, Susan Sarandon, Whoopi Goldberg y Amy Schumer fueron algunas de las que se manifestaron en las redes sociales.

“Este es mi cuerpo, ¿no me vas a dejar tomar mis propias decisiones sobre mi cuerpo? Ustedes no son quiénes para hacerlo”, expresó la intérprete de “Ghost”. Y recalcó que “no se trata de una cuestión religiosa, sino de una cuestión humana”.

“Abortar no es fácil. Tomar esa decisión no es fácil, no es algo que las personas hagan a la ligera. Si no contás con los medios para entender eso, si empezás por decirme que voy a arder en el infierno, entonces no estás preocupándote por mí como ser humano, esté de acuerdo o no con tu religión, y eso no está bien”, agregó.

En tanto, Amy Schumer pidió que marchen en las calles. “Dennos nuestra dignidad o la tomaremos. Es por esto que luchamos. Nos vemos por ahí, mujeres”, expresó.

Otras de las actrices que se involucraron en el tema fueron Amber Tamblyn, Rosanna Arquette, Kathy Griffin y Lynda Carter. Mientras que algunos hombres de la industria cinematográfica también dieron a conocer sus posturas en las redes sociales, como Mark Ruffalo, George Takei, guionistas, productores y directores.