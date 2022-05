Ómnibus de Paraná a Crespo: un horario clave pasó a prestar servicio menos días semanales

Estacion Plus Crespo

Usuarios del servicio de transporte de pasajeros de la ciudad, se sorprendieron ante la decisión de la empresa San José, que modificó sustancialmente uno de los horarios claves para el regreso de quienes se encuentran en la capital provincial. Desde la boletería local, se expresó a FM Estación Plus Crespo: "No nos llegó información oficial, pero de acuerdo a lo que vemos en el sistema, redujeron la frecuecia. El servicio de las 23:00 que une Paraná con Crespo, no va a salir más todos los días, sino que se brindará lunes, jueves y viernes. Desconocemos por cuánto tiempo es esta disposición".

La línea habilitada es Paraná - Retiro (Buenos Aires), con lo cual el trayecto es importante en distancia, siendo más los usuarios afectados. "Hasta Crespo viajaban bastantes pasajeros, no completo, pero sí una cantidad considerable. Es una frecuencia muy larga, que no estaba trabajando intensamente en toda su extensión", dijeron desde el punto de venta, ya que la causa se debería a la imposibilidad de sostener económicamente la prestación en forma diaria.

"Era el últmo horario para volver a Crespo. Ahora esa posibilidad se acortó a las 21:30", indicó la boletera.

La situación empezó a tomar repercusión entre los pasajeros, que gestionan la elevación de una petición, que aún no ha llegado a la empresa.